חבר הכנסת איתן גינזבורג ממפלגת כחול לבן אומר כי מי שצריך להוביל מהלך בעקבות הצעת ראש מפלגתו בני גנץ להקים ממשלת אחדות לאומית - הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"יש פה הצעה שהיא כל מה שישראל צריכה - להשיב את החטופים, לסיים את המלחמה ולהביא חוק גיוס. אם נתניהו יסרב לה - נדע שעשינו הכול בכלים הפוליטיים שברשותנו", אמר גינזבורג בראיון לכאן רשת ב'.

הוא ציין כי הצעת גנץ היא בגדר לקיחת אחריות במצב המורכב בישראל. "בזמן שיש ביקורות פוליטיות על ההצהרה של בני גנץ - יש 50 חטופים שנלקחו מהמיטות וממסיבה ואנחנו נעשה הכול כדי להחזיר אותם. זו המטרה של ההצעה שלנו".

לדבריו, למרות הקריאה הנחושה אמש ליתר חברי האופוזיציה להצטרף למהלך,יאם לא ייענו - ההצעה לא תהיה רלוונטית. "לא ניכנס לבד. המספרים והמנדטים לא מספיקים".

גנץ מציע: ממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל - קצובה בזמן

אמש קרא יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, להקמת ממשלת חירום זמנית שתפעל להשבת החטופים ולגיבוש מתווה שירות שוויוני לחרדים.

לדבריו, הממשלה המוצעת - "ממשלת פדיון שבויים" - תכהן במשך חצי שנה בלבד, בסיומה יתקיימו בחירות כלליות.

בהצהרה שמסר בכפר המכביה הציג גנץ את עיקרי מתווה הפעולה: ביצוע עסקה שתשיב את כל החטופים, גיבוש מתווה שירות שיכלול את גיוס החרדים ויקל על נטל השירות, וחוק לקביעת מועד מוסכם לבחירות - באביב 2026. "החטופים שלנו בסכנת חיים. זמנם קצוב. לצד זאת, אחים שלנו קורסים מהעומס במילואים ובסדיר", הדגיש.

עוד אמר גנץ כי הוא פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראשי האופוזיציה, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, להצטרף למהלך. "אין לנו זמן. לחטופים אין זמן", ציין, "החטופים גוועים ברעב, משפחות מתפרקות, עסקים קורסים ולוחמי הסדיר והמילואים נטחנים".

"אל תטעו בי - אני חושב שהממשלה הזאת רעה והיא חייבת ללכת הביתה. שראש הממשלה נתניהו צריך ללכת הביתה בבחירות דמוקרטיות. היוזמה הזו איננה בשביל הממשלה - היא בגלל הממשלה. בגלל שהממשלה מפלגת אותנו, ולא מביאה לניצחון ולא להשבת החטופים".

גנץ הוסיף קריאה ישירה לנתניהו: "מול הסחטנות - אני מציב חלופה לאומית אחראית. תאמץ אותה". לדבריו, "יש רוב גדול בעם ובכנסת למתווה שהצעתי הערב. הגיע הזמן שגם ההנהגה הפוליטית תתחבר לעם".