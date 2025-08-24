ביום חמישי הקרוב יוכנסו שני ספרי תורה באתר יד לשיריון לזכר חיילים שנפלו במלחמה ובאולפן ערוץ 7 מתארחת נטע ויס, אלמנתו של רס"ב (מיל') אילון שנפל בקרב בצפון רצועת עזה בגיל 49.

"אילון איבד חבר מאוד יקר שאיתו עשה מילואים במשך 28 שנים ששמו עזריה. החברים לפלוגה החליטו להמשיך את האור שלו באמצעות הכנסת ספר תורה. החלטנו, בגלל שיש 11 נופלים מהחטיבה, להכניס ספר ספרדי וספר תורה ונעזרנו לשם כך בעמותת 'מנציחים'. הם ישמשו את צה"ל באוגדה 91 בצפון", מספרת נטע.

במקביל לכתיבת אותיות ספר התורה ייערך גם הפנינג לילדים. "חשוב לנו שזה יהיה אירוע מלא חיים. כשאנחנו מסתכלים על כל 11 היקרים לנו שנהרגו, הם חבר'ה עם כל כך הרבה טוב, ואנחנו רוצים שגם ילדים יהיו שם וייהנו. עם כל הכאב והגעגוע אנחנו רוצים שיהיו שם גם עוצמה ורוח. זו בדיוק הדרך שהלוחמים הללו היו רוצים שיזכרו אותם".

היא קוראת לציבור לבוא ולקחת חלק באירוע. "אשמח מאוד שעם ישראל יבוא וישתתף באירוע החשוב הזה. מדובר במפגש של עם ישראל כולו ישראל. בעיני זה אירוע של צ"ל ושל עם ישראל.

אילון אמר 'תמשיכו לעשות את הטוב בעולם'. אנחנו אנשים טובים ומאוד משתדלים, להמשיך בדרכו", מסכמת נטע.