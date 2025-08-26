מירי בן חמו, אימה של מעיין ז"ל שנהרגה בתאונה בחווה בבקעת הירדן לפני כחודשיים, הגיעה לאולפן ערוץ 7 וסיפרה על הרגעים הקשים שחוותה עם קבלת הבשורה הקשה.

"במהלך ההתנדבות בחווה, היא נסעה בריינג’ר, התהפכה ונהרגה במקום", מספרת האם בכאב. "אנחנו מודים לקב"ה שהוא נותן לנו את המקום של האמונה הזאת. בעלי ביקש בהספד - שנחזיק באמונה, בשמחה, ביכולת לראות שהקב"ה עוטף אותנו. לדעת שהימים שלה היו ארוכים, גם אם זה שבע עשרה שנים. כל יום אצלה היה יום מלא".

היא מתארת כיצד החליטה בתה לעזוב את החיים השגרתיים ולעבור לחווה בבקעת הירדן. "לפני כשנה נרצח הארוס של אחותה אליה הלל ז"ל. הוא נהרג בפיגוע דריסה בשכם והיא ליוותה מקרוב את הסיפור הזה. היה ביניהם קשר מאוד חזק וכשהוא נהרג ואמרתי לה: 'הלך חבר', היא ענתה: 'לא אמא, הלך לי אח גדול".

עד לתקופה בה נפל אליה ז"ל, למדה מעיין באולפנת כפר פינס. "בכיתה שלה היו עוד בנות שחוו שכול מקרבה ראשונה - אח, ארוס של אחות. זו הייתה כיתה שעברה טלטלה גדולה בשנתיים האחרונות". לצד לימודיה, הקדישה מעיין את זמנה להתנדבות. "היא הלכה בחופשים לחוות, היא עבדה עם ילדים עם מוגבלויות, הדריכה בבני עקיבא. היה לה רפרטואר רחב של נתינה".

ההחלטה להצטרף לחוות הייתה לא פשוטה עבור ההורים. "מעיין אמרה לנו: אני לומדת הרבה, מקבלת הרבה אבל אני רוצה לצאת ולתת מעצמי. אני רוצה לחיות שליחות ומשמעות. זה הרתיע מאוד בהתחלה, אבל הקדוש ברוך הוא עזר, והיינו בהשלמה גמורה עם זה. חודשיים חיפשתי לה את המקום המדויק. יש לי מחברת מלאה ברישומים, ממש דוקטורט בעולם החוות. היא רצתה לשלב את זה עם לימודים ברמה גבוהה - חמש יחידות מתמטיקה ואנגלית. מעיין ניהלה סדר יום תובעני בחווה. בחמש בבוקר היא יצאה למרעה, בתשע בבוקר לימודים, בצהריים עבודה בחקלאות ובלילה שמירות".

מירי מספרת על הגעגוע שלא מרפה - לצד האמונה. "זה כמו גלים. אתה קם עם זה בבוקר, הולך לישון עם זה בלילה. כל דבר מזכיר. ההודעה האחרונה שלה הייתה על עוגות שאפיתי. יום לפני האסון היא חגגה יום הולדת בחווה לכל המשפחה והתעקשה שכולם יגיעו. יום למחרת חגגה עם החברות, ובשבת הייתה עם חברות בגולן. היא רצתה להספיק הכול".

חבריה ומכריה מבקשים מאז היום הנורא ההוא להנציח את מעיין ז"ל בכל דרך. "הם מבקשים ספרים שהיא אהבה, לומדים לעילוי נשמתה, מקימים מיזמים. אני כמעט כל שעתיים מקבלת הודעה על לימוד חדש או יוזמה לזכרה".

מירי לא מסתפקת בהנצחה בלבד - היא גם מבקשת לחבק את הדור כולו. "הרב קוק אמר שהדור הזה מושלם כי הוא אמיתי. אנחנו צריכים לתת לו להיות עם האמת הזאת, לתת לו לחפש. אמרתי להורים - תזוזו צעד אחורה, תנו להם לסלול את הדרך. הם דור נפלא, דור הפלמ"ח והאצ"ל החדש. השיר האחרון שהיא ניגנה היה 'הדרך שלך' של עידן עמדי. מצאו את הגיטרה פתוחה עם הספר. זה לא במקרה. היא באמת בחרה בדרך שלה".