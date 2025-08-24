הזמר עדן חסון התייחס למחאות המתוכננות נגד הופעתו מטעם המועצה האזורית מטה בנימין, והודיע כי המופע בבריכת הסולטן בירושלים יתקיים כמתוכנן ביום שלישי הקרוב.

לדבריו, "קומץ אנשים קיצוניים פועל ומנסה במשך תקופה בהמון דרכים למנוע ממני להופיע. לא כי פגעתי במישהו, או עשיתי משהו רע, אלא רק מעצם היותי שונה מהם".

חסון הוסיף כי הוא דוחה את הטענה שהופעתו פוגעת ברוח היהודית של עם ישראל, "האם במחרוזת 'עם ישראל חי' שאני שר מידי ערב 'אנחנו מאמינים בני מאמינים'? או ב'הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך' עם חיילים, חרדים, מתנדבים ומילואימניקים?".

בהמשך כתב חסון, "את השיר 'גדל לי קצת זקן' כתבתי בדיוק על סוג אותם אנשים - כאלה שרוצים להחרים אותי בגלל מי שאני. הם טוענים שהם מדברים בשם הדת. אני כל חיי גדלתי במסגרות דתיות ואפילו חרדיות... זאת לא הדת שאני מכיר!".

לדבריו, אין בכוונתו לקחת חלק במחלוקות, אלא דווקא להפך: "אני רוצה להתמקד באהבת חינם, ב'ואהבת לרעך כמוך'. לכן, ביום שלישי בעזרת השם ההופעה תתקיים, אגיע באנרגיות הכי טובות לקרוב לבבות ואהבת חינם אמיתית שקושרת את כל עם ישראל יחד".