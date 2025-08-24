'איחוד ברסלב' באומן הכריז על השקת פרויקט שיפוץ חסר תקדים בציון רבי נחמן מברסלב בעלות של למעלה מ-2 מיליון דולר.

הפרויקט, שייצא לדרך במהלך החורף של שנת תשפ"ו, מיועד לשנות את פני מתחם הקבר מקצה לקצה ולאפשר למאות אלפי המתפללים להתפלל בתנאים מיטביים.

התוכנית המקיפה תתפרש על שטח של 1,800 מטר רבוע ותכלול שדרוגים משמעותיים שנועדו לפתור בעיות שהעיקו על רבבות המתפללים במשך שנים רבות.

מטרת הפרויקט היא לאפשר לכל יהודי להגיע לציון רבי נחמן ולהתרכז בתפילה ללא הפרעות, כך הסבירו באיחוד ברסלב.

הפרויקט כולל הקמת עזרת נשים קבועה לראשונה לאחר שני עשורים, במקום העזרה הארעית הקיימת. בנוסף יוקמו שלושה היכלות תפילה נפרדים - היכל אשכנזי, היכל ספרדי והיכל נוסף שיוקצה בהתאם לצרכים המשתנים.

היכל ריקודים ייעודי יוקם כדי למנוע הפרעות למתפללים, ויספק מקום מרווח לריקודים כפי שנוהגים חסידי ברסלב.

אחד החידושים המשמעותיים הוא פיתוח פתרונות מיוחדים שיאפשרו לכהנים לשהות במקום ללא חשש טומאת מתים. כמו כן, לראשונה יוקמו שירותים מסודרים לנשים ופינת התרעננות עם קפה, תה וכיבוד קל.

השיפוץ מתוכנן להפריד בין התפילה על הציון עצמו לבין מנייני התפילות הקבועים, שכיום מתקיימים באותו חלל בלית ברירה. הסדר החדש יאפשר לכל מתפלל להעתיר בקרבת הציון ללא צפיפות ובתנאים נוחים יותר.

בנוסף לעלות השיפוץ הכבדה, איחוד ברסלב מתמודד עם עלויות תחזוקה שנתיות של למעלה מ-800,000 דולר ועלות הכנות לראש השנה של מעל 350,000 דולר.

משום כך נערכים בימים אלה ליום תרומה מרוכז שיאפשר לציבור הרחב להיות שותף בפרויקט.