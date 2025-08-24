מתחקיר ראשוני של חיל האוויר בעקבות הירי מתימן בליל שבת עולה כי מדובר בטיל חדש, בעל ראש קרב מתפצל.

זו הפעם הראשונה שטיל מסוג זה משוגר מתימן לעבר שטח ישראל.

בצה"ל ציינו כי האירוע שבו החטיא היירוט מתוחקר לעומק, אך אינו נובע מסוג הטיל עצמו. "מערכות ההגנה האווירית, ובפרט השכבה העליונה, יודעות להתמודד וליירט טילים מסוג זה, כפי שעשו בעבר", נמסר.

אסף אילוז, קצין הביטחון של מועצה אזורית חבל מודיעין, אמר בזירת הנפילה בגינתון כי "נפל רסיס שבר יירוט בחצר בית. נגרם נזק לבית, הדיירת הייתה לבד ונכנסה לממ"ד. זה נס גדול שאין נפגעים בנפש וששומרים על ההנחיות. נגרם נזק גם בתוך הבית, נפל החשמל מנפילת הרסיס. כוחות הביטחון מטפלים בזירה".