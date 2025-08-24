צה"ל שחרר היום (ראשון) 13 עזתים שנעצרו במהלך המלחמה והחזיר אותם לרצועת עזה. העצורים הועברו באמצעות רכבי הצלב האדום, אשר מוכרים היטב גם מתיעודי שחרור החטופים, והגיעו לשטח דיר אל־בלח שבמרכז הרצועה.

בצה"ל הסבירו בעבר כי שחרורים מהסוג הזה מבוצעים לאחר שכוחות הביטחון מסיימים את חקירתם של העצורים, ובמקרים בהם החזקתם במעצר אינה נדרשת עוד. כך דיווח בגלי צה"ל דורון קדוש.

מטה משפחות החטופים פנה בעבר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרמטכ"ל אייל זמיר בדרישה לקבל תשובות על השחרורים, אך עד כה לא דווח על מענה שניתן.

בתיעוד מהשחרור ניתן לראות כי העצורים הוחזרו לרצועה במצב בריאותי תקין. חלקם אף נראים יוצאים מרכבי הצלב האדום במצב גופני טוב, לעיתים עם עודף משקל, לאחר חודשים של שהות במעצר בישראל.