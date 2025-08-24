מתפללים שהגיעו במהלך סוף השבוע האחרון למערת שבעים הזקנים בכפר עוורתא שליד שכם גילו את האתר ההיסטורי שרוף וחרוך.

במקום נמצאו שרידי צמיגים בוערים ובקבוקי תבערה, כאשר גחלים עדיין לחשו על הרצפה.

לפי עדי ראייה, האתר בער במשך יממה שלמה. המתפללים מתארים קירות חמים ומכוסים פיח, ועשן מחניק שמילא את המערה. האירוע מגיע בעקבות תקרית דומה השבוע בקבר אלעזר הכהן.

ארגון Jews United, הפועל לשימור אתרי מורשת יהודיים, שלח מכתב דחוף לשר הדתות מיכאל מלכיאלי. הארגון הזהיר בעבר מפני הסלמה באירועים כאלה והביע תסכול מהתגובה הממשלתית.

נציגי הארגון הודיעו שללא מענה מהיר מצד הממשלה, הם ישקלו פנייה ישירה לוואקף ולגורמים בינלאומיים. עותקים מהמכתב נשלחו למשרד ראש הממשלה, לשר המורשת ולרבנים הראשיים.

המתפללים תיארו את המעשה כ"ביזיון" והביעו דאגה מהחזרה על אירועים דומים. הם קראו לחיזוק האבטחה של אתרי המורשת היהודיים ולתגובה ממשלתית נחרצת למניעת הישנות התקריות.