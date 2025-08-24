לביאה ארליך, אחות בת 27 מבית החולים של אוניברסיטת ניו יורק בלונג איילנד, הגישה תביעה נגד המוסד בטענה לאפליה על רקע דתי.

הסיבה: הענשה חמורה בעקבות פרסום תמיכה בישראל אחרי הטבח ב-7 באוקטובר.

ארליך, שעל פי דיווח ב-YNET קיבלה הערכת ביצועים מעולה בספטמבר 2023 וזכתה בבונוס של 6,610 דולר, פרסמה בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה פוסט עם מגן דוד וסמל חמאס ובמרכזו הכיתוב: "או שאתה עומד לצד ישראל או לצד הטרור".

באותו יום פרסמה גם תמונה של החייל החטוף עומר נאוטרה, שהיה חבר לכיתתה בתיכון.

כחודש לאחר הפרסום זומנה ארליך לשיחת משמעת עם מנהל משאבי אנוש בעקבות "תלונה אנונימית". לדבריה, נאמר לה שהפוסט "רווי בדעות קדומות ושנאה" וכי השימוש במילה "טרור" כלפי חמאס עשוי להיחשב פוגעני כלפי מוסלמים.

היא נדרשה לפרסם התנצלות פומבית במילים שנכתבו עבורה, קיבלה מכתב נזיפה ושכרה וההצטיינות שלה קוצצו רטרואקטיבית.

ארליך נדרשה להשיב יותר מ-11 אלף דולר וטוענת שהיא ממשיכה לסבול הפסדים כלכליים. שכרה הנוכחי נמוך ב-7,000 דולר מהשכר שהייתה אמורה לקבל לולא הופחת.

"במקום לזכות להערכה על עבודתי הקשה, נענשתי אך ורק משום שאני יהודייה ותומכת בישראל", נכתב בתביעה.