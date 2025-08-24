חיל האוויר תקף אחר הצהריים (ראשון) יעדים של החותים בשטח תימן במבצע שזכה לכינוי "נווה צדק".

בתקיפה בתימן השתתפו 14 מטוסי קרב שהטילו כ-40 חימושים והיא כוונה נגד תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא.

בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י.

מצה"ל נמסר כי "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה. ארמון הנשיאות במרחב צנעא נמצא במתחם הצבאי ממנו מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י. כמו כן, הותקפו תחנות הכוח היזאז ואסאר, אשר שימשו את השלטון כתשתית אספקת חשמל משמעותית עבור פעילותו הצבאית. תקיפת תחנות הכוח פוגעת בייצור ואספקת החשמל למטרות צבאיות, השימוש בתחנות אלו מהווה דוגמה נוספת לשימוש הצבאי שעושה שלטון הטרור החות'י בתשתיות אזרחיות".

"שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי. צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש", לשון הודעת דובר צה"ל.

מוקדם יותר פורסם כי לפי תחקיר ראשוני של חיל האוויר, הטיל ששיגרו החות'ים מתימן לשטח ישראל ביום שישי היה בעל ראש חימוש מתפזר. זו הפעם הראשונה ששיגרו הח'ותים טיל מסוג זה לעבר ישראל במלחמה.

מערכות ההגנה האווירית של ישראל יודעות להתמודד עם טילים מהסוג הזה שאף יורטו בעבר. בנוסף, ההחטאה ביירוט ביום שישי עדיין מתוחקרת, ואינה קשורה לסוג הטיל ששוגר.