שלושה תושבי בני ברק נעצרו בחשד שביצעו שוד אלים ברחוב הרצוג בעיר בחודש שעבר. החשודים תקפו עובד זר בן 46, תלשו ממנו תיק וטלפון נייד, ואחד מהם ניפץ בקבוק זכוכית על ראשו.

הקורבן נפצע בתקיפה וקיבל טיפול רפואי במקום. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן ופקחי השיטור העירוני הגיעו במהירות לזירה ופתחו בסריקות נרחבות באזור.

תוך זמן קצר אותרו ברחוב הרב קוק החפצים הגנובים: הטלפון הנייד והתיק שהכיל 800 שקל במזומן. במהלך החקירה שנוהלה במחלק הנוער של התחנה נעצרו שלושת החשודים בחשד למעורבות בשוד האלים.

מעצרו של החשוד הבגיר הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. עם סיום החקירה הגישה המשטרה הצהרת תובע נגד החשוד בן ה-18, שמעצרו הוארך עד 24 באוגוסט. הפרקליטות נערכת להגיש נגדו כתב אישום על עבירות של שוד בנסיבות מחמירות ותקיפה.