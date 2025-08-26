ראשית סבו מנהלת מיזם חברתי ייחודי, 'קפה קדם' בשכונת הר חומה שבירושלים, המפגיש על כוס קפה קהלים ומגזרים שונים לשיחה והיכרות. באולפן ערוץ 7 היא מספרת על המיזם שהחל ברגע אחד סוער בהפגנות קפלן.

היה זה כאשר ראתה ראשית את המפגינים מבעירים את נתיבי איילון, מראה שצבט את ליבה כשניסתה להבין איך קורה שאזרחים ישראלים הנכונים למסור את הנפש זה למען זה, פוגעים ברכוש ציבור באופן קשה כל כך. "התעוררה בי המחשבה שהאנשים האלה שומעים על הדתיים המפחידים כאיזו דמות מאיזה סרט רע והם לא מכירים. רבים מהציבור הכללי לא מכירים לעומק את הציבור הדתי והחרדי כאשר בתקשורת משקפים חזות לא פשוטה, כך שניתן להבין את השנאה".

מכאן המשיכה במחשבה כיצד ניתן להגיע לקהלים רחבים ומגוונים ולייצר את ההיכרות הנדרשת הזו, ולא רק בין הצעירים שבהם, שאצלם דווקא חשה שקיימת בריאות הנובעת מהיכרות הדדית במסגרות סטודנטיאליות, צבאיות ואחרות. "בשכבה של הדורות המבוגרים רואים שהם נוכחים יותר בהפגנות", היא אומרת.

את הפרויקט שלה הקימה עבור כלל המגזרים וכלל הגילאים, מה שיוצר דינמיקה ומפגשי שיח חוצי גילאים. היעד שהציבה לעצמה היה פתיחה של בתי קפה למפגשים שכל תכליתם היכרות הדדית. "המטרה היא לא רק מפגשים בין ימין ושמאל דתיים וחילוניים אלא גם בין אם לילד, בין בני זוג", היא מספרת ומציינת כי בין השאר נקבע כי מי שמשאיר את מכשיר הטלפון שלו בכניסה מקבל קינוח על חשבון הבית, מה שמעודד עוד קצת שיח בינאישי שאינו דרך מסכים.

ראשית מספרת על התגובות הנלהבות של המשתתפים במפגשים השונים, על דברי התודה שהיא מקבלת מרבים שמגיעים למקום. על הפעילויות עצמה היא מספרת כי יום ראשון מוקדש למפגשי הורים וילדים דרך קלפי שיח, בימי שני מתקיימת מדרשה לנשים עם ארוחת בוקר, בימי שלישי מפגשי שיח לדתיים וחילוניים ובימי רביעי סדנאות זוגיות.

על תכני המפגשים היא אומרת: "המפגשים היו בהגדרה מאוד מאוד ברורה. אנחנו לא באים סתם לדבר. אנחנו באים לדבר על סוגיות אקטואליות, מאוד שנויות במחלוקת. מעלים את הסוגיות האלה ונותנים להן תשובות דווקא מתוך המקורות של היהדות", אומרת ראשית ומספרת כי בשיחה מקדימה עם נשים שאינן שומרות מצוות ציינה שהמקורות היהודיים אינם שייכים לה או לחברותיה אלא לעם כולו ו"אין לי שום קרדיט עליכם. בואו נפגוש את זה יחד". האמירה הזו הפכה את השיח לעמוק הרבה יותר.

מתוך השיח והלימוד המשותף, היא אומרת, נוצרות חברויות שמפתיעות גם את המשתתפות עצמן, היא מספר מניסיונה שלה ומתגובות שקיבלה.

את תפיסותיה ופועלה קושרת ראשית לתורתו של הרב קוק כפי שלמדה אותה ועודה לומדת אותה. "הרב קוק הנחיל לנו תורה מאוד גדולה. ניסיתי לחשוב מה מביא אותי לעסוק בה כל החיים. קודם כל זה הבית שבאתי ממנו, אבא שלי הקים את ארגון 'פנים אל פנים' וגדלנו סביב הערך הגדול הזה, אבל מעבר לכך, קראתי פסקאות של הרב קוק שמדבר על כך שלפעמים יש מצב שבו אדם הולך במדבר כשהוא צמא ומשקים אותו בחומץ שלא מתאים ויוצר תקלות לאורך זמן. אנחנו רואים את זה בדור שלנו. זה דור צמא אבל משקים אותו בחומץ, צמא לתשובות, לאהבה, לגודל, לחיבור, לכך שיחייכו אליו ויאהבו אותו, צמא לתורה גדולה, לפגוש את דבר ה', וראינו במלחמה את ההתעוררות הגדולה בכל מקום כהתעוררות טבעית, אבל חוץ ממנה יש לנו תפקיד מלמטה לעזור לריבונו של עולם להוביל את הגאולה הזו".