מרכז השלטון המקומי פנה היום (ראשון) לבית הדין לעבודה נגד ארגון המורים, בבקשה להוציא צווים שימנעו את שיבוש ימי ההיערכות ופתיחת שנת הלימודים בתיכונים, כפי שהכריז יו"ר הארגון רן ארז.

לפני כשבוע איים ארז, בניסיון ללחוץ על על משרד האוצר להגיע להסכמות, כי ינחה את המורים שלא להגיע לימי ההיערכות לתחילת שנת הלימודים בסוף החודש ולא להיכנס לבתי הספר עד ה-1 בספטמבר.

במקביל ישנה מחלוקת נוספת בין משרד האוצר למשרדי החינוך והביטחון הלאומי בסוגיית תקצוב אבטחת מוסדות החינוך. בימים האחרונים מתנהל קרב האשמות בין המשרדים בשאלה לאן הועברו כ-250 מיליון שקלים שהוקצו בתקציב 2025 למשרד לביטחון לאומי עבור מטרה זו.

במשרד לביטחון לאומי דרשו להעביר לאלתר את התקציב לאבטחת מוסדות החינוך, ובמשרד החינוך הזהירו כי אם לא יימצא פתרון תקציבי - שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח.

מנגד, במשרד האוצר טוענים כי התקציב אכן הועבר במסגרת תקציב 2025 למשרד לביטחון לאומי, וכי השר חיים כץ, שנכנס לתפקיד לאחר פרישתו של השר איתמר בן גביר מהממשלה, הסיט אותו לצרכים אחרים של המשרד.