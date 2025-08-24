פרויקט מיוחד לערוץ 7: בישיבות הציונות הדתית החלו היום (ראשון) את חודש אלול עם גידול שיא שהוא הרבה מעבר לגדילה היחסית באוכלוסייה.

קיבצנו את מספרי התלמידים של שיעור א' בלבד מכל הישיבות הגבוהות, ישיבות ההסדר וכן ממרבית המכינות קדם צבאיות של הציונות הדתית.

ישיבות גבוהות

ישיבת אור עציון בראשות הרב שמעון לפיד - 50

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר - 20

ישיבת בית אל בראשות הרב זלמן מלמד - 80

ישיבת בני דקלים בראשות הרב נחמיה טאו והרב דביר שחר - 4

ישיבת בני רחל בראשות הרב אלי אלקסלסי - 4

ישיבת בניין אריאל בפתח תקווה בראשות הרב עוזי חובב - 12

ישיבת ברוכין בראשות הרב חיים ברוך - 108

ישיבת גמזו בראשות הרב מוטי דיאמנט - מספר בודד של תלמידים

ישיבת דרור בחירן בראשות הרב כפיר אלון - 39

ישיבת המקדש בראשות הרב ישראל אריאל - 4

ישיבת הר המור בראשות הרב עמיאל שטרנברג - 87

ישיבת הרצליה בראשות הרב משה לוי - 14

ישיבת זמרת הארץ בקריית ארבע בראשות הרב עזריאל שיין - 15

ישיבת חומש בראשות הרב אלישמע כהן - 9

ישיבת חומות ירושלים בראשות הרב ישעיהו דורון - 6

ישיבת טירת הכרמל (שלוחת אולגה) בראשות הרב יעקב בר חן - 20

ישיבת ינון שמו בראשות הרב בועז צחור - 3

ישיבת כוכב השחר בראשות הרב אוהד קרקובר - 10

ישיבת לוד - שלוחת ברוכין - בראשות הרב אלקנה ביננפלד והרב חיים ברוך - 36

ישיבת מור דרור בקצרין בראשות הרב אסף בנית - 34

ישיבת מוריה בראשות הרב ארל'ה הראל - 6

ישיבת מכון מאיר בראשות הרב דב ביגון - 25

ישיבת ממדבר מתנה בראשות הרב מוטי הס - 12

ישיבת מעלה אליהו בראשות הרב חיים גנץ - 62

ישיבת מצפה יריחו בראשות הרב יצחק סבתו - 28

ישיבת מרכז הרב בראשות הרב יעקב שפירא - 80

ישיבת נועם השם ברמות בראשות הרב יגאל אליגל - 7

ישיבת נחליאל בראשות הרב גיורא ברנר - 2

ישיבת נטע ימינך בראשות הרב בצלאל הגר - 9

ישיבת נתיב אריה בראשות הרב אהרן בינה והרב יעקב כץ - 118

ישיבת נתיבות דרור בתלם בראשות הרב חיים מרקוביץ - 44

ישיבת נתיבות ישראל בבת ים בראשות הרב דוד חי הכהן - 11

ישיבת נתיבות נריה בראשות הרב בועז איז'ק - 6

ישיבת נחלת ישראל במגדל העמק בראשות הרב שניאור קץ - 12

ישיבת עוז ואמונה בראשות הרב איציק פנירי - 33

ישיבת עלי בראשות הרב יהודה סדן - 92

ישיבת עטרת כהנים בראשות הרב אביב צוברי והרב אבישי צרויה - 15

ישיבת עטרת מרדכי בצפת בראשות הרב שי לוי - 18

ישיבת עטרת נחמיה בראשות הרב מיכה הלוי - מספר בודד של תלמידים

ישיבת עוד יוסף חי ביצהר בראשות הרב יצחק שפירא והרב יוסי אליצור - 6

ישיבת קדומים בראשות הרב אורי גנץ - 6

ישיבת ראש פינה בראשות הרב אמנון ברדח - 2

ישיבת רועה ישראל ביצהר בראשות הרב דוד דודקביץ' - 10

ישיבת רמות בראשות הרב דוד אביחיל - 10

ישיבת שבי חברון בראשות הרב חננאל אתרוג - 140

ישיבת שלום בניך הגבוהה (שלום ירושלים) בראשות הרב מרדכי טאו - 5

ישיבת תורת החיים בראשות הרב שמואל טל - 13

ישיבת תפארת ישראל ביד בנימין בראשות הרב משה אמסלם והרב ציון לוז - 10

ישיבות הסדר

ישיבת ההסדר אבינועם באביתר בראשות הרב דוד אמיתי - 36

ישיבת ההסדר אור וישועה בראשות הרב אליהו רחמים זיני - 55 (מתוכם 30 בתכנית עולי צרפת)

ישיבת ההסדר אור עציון בראשות הרב שמעון לפיד - 50

ישיבת ההסדר אור עקיבא בראשות הרב יוסי אלפסי - 63

ישיבת ההסדר אור תורה מטיבתא כרמיאל בראשות הרב נתנאל לדרברג - 8

ישיבת ההסדר אורות יעקב - 30

ישיבת ההסדר אורות משה בראש העין בראשות הרב גלעד חלא - 45

ישיבת ההסדר אורות נתניה בראשות הרב נתנאל יוסיפון - 10

ישיבת ההסדר אורות שאול בראשות הרב גרנות, הרב שרלו והרב אלדר - 75

ישיבת ההסדר אילת בראשות הרב יוסי רודריגז - 64

ישיבת ההסדר אשקלון בראשות הרב אביהוא פיפשדר - 19

ישיבת ההסדר איתמר בראשות הרב יהושע ון דיק - 50

ישיבת ההסדר אלון מורה בראשות הרב אליקים לבנון והרב שחר אימבר - 45

ישיבת ההסדר אפיקי דעת בשדרות בראשות הרב דוד פנדל - 217

ישיבת ההסדר באר התחיה בראשות הרב יוני הראש - 10

ישיבת ההסדר בינות ברעננה בראשות הרב חיים רטיג - 13

ישיבת ההסדר גבעת אולגה בראשות הרב אפרים ג'יאמי - 83

ישיבת ההסדר הבקעה בראשות הרב נחמיה רענן - 12

ישיבת ההסדר דרך חיים בקרית גת בראשות הרב אמיר ממן - 52

ישיבת ההסדר הגולן בראשות הרב יואל מנוביץ' - 90

ישיבת ההסדר הכותל בראשות הרב ברוך וידר - 100 (מתוכם 50 בני חו"ל)

ישיבת ההסדר המאירי בראשות הרב יגאל קוטאי והרב עדיאל אסייג - 13

ישיבת ההסדר הר ברכה בראשות הרב אליעזר מלמד והרב בראל שבח - 24

ישיבת ההסדר הר עציון בראשות הרב מדן, הרב ליכטנשטיין והרב גיגי - 100 (מחציתם בני חו"ל)

ישיבת ההסדר חולון בראשות הרב טל שאוליאן והרב חגי לונדין - 35

ישיבת ההסדר חיבורים בית שאן בראשות הרב שלמה שושן - 20

ישיבת ההסדר חיבורים עפולה בראשות הרב אלישע ינון - 10

ישיבת ההסדר טפחות בראשות הרב אייל גריינר - 40

ישיבת ההסדר יפו בראשות הרב אליהו מאלי - 80

ישיבת ההסדר ירוחם בראשות הרב אוריאל עיטם והרב חיים וולפסון - 70

ישיבת ההסדר כוכב יעקב בראשות הרב יחזקאל בוצ'קו - 80 (16 מתוכם במסלול עולים לצרפת)

ישיבת ההסדר כרם ביבנה בראשות הרב אהרן פרידמן והרב גבריאל סרף - 90 (מתוכם 40 בני חו"ל)

ישיבת ההסדר כרמיאל בראשות הרב יעקב ידיד - מספר בודד של תלמידים

ישיבת ההסדר לב התורה בראשות הרב בועז מורי - 91

ישיבת ההסדר לב לדעת בשדרות בראשות הרב שלמה בנימין - 36

ישיבת ההסדר לב תל אביב בראשות הרב ניר יעקב מס - 6

ישיבת ההסדר מודיעין בראשות הרב אליעזר שנוולד - 20

ישיבת ההסדר מחנים בראשות הרב שלמה וילק, הרב שראל רוזנבלט והרב יוסי פרומן - 30

ישיבת ההסדר מעלה אדומים בראשות הרב יצחק שילת והרב חיים סבתו - 59

ישיבת ההסדר מעלה אפרים בראשות הרב מיכאל אהרונוב - 6

ישיבת ההסדר מעלה גלבוע בראשות הרב ריינר, הרב יהודה גלעד והרב גמליאל - 70 (מתוכם 10 בני חו"ל)

ישיבת ההסדר מעלות בראשות הרב יהושע ויצמן - 65

ישיבת ההסדר מצפה רמון בראשות הרב צבי קוסטינר - 120

ישיבת ההסדר מרחב עם בראשות הרב גד אלואי - 16

ישיבת ההסדר נהריה בראשות הרב משה אדלר - 20

ישיבת ההסדר נווה דקלים בראשות הרב דוד גבריאלי - 60

ישיבת ההסדר נוף הגליל בראשות הרב דני סגליס - 21

ישיבת ההסדר ניר בראשות הרב נעם ולדמן - 23

ישיבת ההסדר נצר מטעי באריאל בראשות הרב ציון טוויל - 18

ישיבת ההסדר עכו בראשות הרב יוסי שטרן - 71

ישיבת ההסדר עתניאל בראשות הרב רא"ם הכהן והרב אלחנן שרלו - 78

ישיבת ההסדר צפת בראשות הרב אייל יעקובוביץ' - 40

ישיבת ההסדר קריית גת (גבוהה) בראשות הרב שמעון פרץ - 10

ישיבת ההסדר קריית שמונה בראשות הרב אריאל ברקאי והרב קירשטיין - 61

ישיבת ההסדר קרני שומרון בראשות הרב שמואל הבר והרב אברהם קורצוויל - 77

ישיבת ההסדר ראשון לציון בראשות הרב שלמה לוי - 22

ישיבת ההסדר רמלה בראשות הרב אריה הנדלר - 30

ישיבת ההסדר רמת גן בראשות הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגזי - 60

ישיבת ההסדר רמת השרון בראשות הרב משה חי בהרב - 18

ישיבת ההסדר רעותא בכרמל בראשות הרב נתן אופנר - מספר בודד של תלמידים

ישיבת ההסדר שבי שומרון בראשות הרב יהושע שמידט - 7

ישיבת ההסדר שדות נגב בראשות הרב ארי סט והרב מיכאל אדרעי - 15

ישיבת ההסדר שיח יצחק בראשות הרב דרייפוס, הרב סמט והרב ליפשיץ - 1

ישיבת ההסדר שילה בראשות הרב אביב גמליאל - 10

ישיבת ההסדר שעלבים בראשות הרב מיכאל ימר - 140 (76 מתוכם בני חו"ל)

ישיבת ההסדר תורה בציון בראשות הרב יצחק נריה - 7

ישיבת ההסדר תקוע בראשות הרב מיכל פאלק - 15

ישיבות ומכינות חדשות

ישיבת טבריה - שלוחת ישיבת ברוכין, בראשות הרב בועז גלבוע והרב חיים ברוך - 55 (שיעור א')

ישיבת יקנעם - שלוחת שבי חברון, בראשות הרב אריאל שרשבסקי - 35 (שיעור א'), 45 בסה"כ

ישיבת ההסדר רמת ארבל - שלוחת ישיבת טפחות, בראשות הרב אייל גריינר, ראש בית המדרש: הרב שמואל שטיינר - ללא שיעור א', 15 תלמידים

ישיבה חדשה בפסגת זאב בראשות הרב אלי קפלן והרב שמואל פרץ- 24

הישיבה הגבוהה בנתניה בראשות הדיין הרב משה חביב - ללא שיעור א', 27 בסה"כ (15 בחורים, 12 אברכים)

ישיבת מגן שאול בנוקדים בראשות הרב אחיקם הלוי - 4 (שיעור א'), 28 בסה"כ

בית המדרש עץ אפרים במעלות חלחול ע"ש אפי באואר ז"ל, בראשות הרב עוזי שרבף - 3 (שיעור א'), 8 בסה"כ

מכינת אילת - שלוחת ישיבת ההסדר אילת, בראשות הרב אלרואי שוקרון - 25 תלמידים

מכינת אור וישועה בראשות הרב אברהם ג'ורנו - 16 תלמידים

מכינת מבואות יריחו - שלוחת מכינת איתן, בראשות הרב ניר ראפ - 18 תלמידים

יש לציין כי ישיבת מבשר שלום בחיפה (בראשות הרב אבידן חזני), ישיבת הרעיון היהודי (בראשות הרב יהודה קרויזר) וישיבת אור מאופיר (בראשות הרב אמיתי קפלן) - לא פתחו השנה שיעור א'.

מכינות קדם-צבאיות

מכינת בני דוד בעלי בראשות הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטין - 160

מכינת עצם בראשות הרב רעי פרץ - 190 (מתוכם כ-20 במסלול ישיבתי)

מכינת קשת בראשות הרב חיים טייטלבוים - 130

מכינת נוקדים בראשות הרב איתמר כהן - 120

מכינת שילובים יפו בראשות הרב משה קוסטה - 87

מכינת ארץ הצבי פדואל בראשות הרב מאיר כץ - 80

מכינת אלישע בראשות הרב יצחק ניסים - 80

מכינת מעלה אפרים - שלוחת בני דוד, בראשות הרב אליעזר בראון - 80

מכינת בית אל בראשות הרב אורי שרעבי - 75

מכינת איתן במעלה אדומים בראשות הרב עדיאל אזרד - 70

מכינת מעוז בלוד בראשות הרב מרדכי חזן - 60

מכינת כאייל בראשות הרב יותם שורק - 60

מכינת חמדת בראשות הרב ינון מדר - 60

מכינת דרך אבות - שלוחת בני דוד, בראשות הרב ליאור נגסה - 55

מכינת בית יתיר בראשות הרב איתן שלו - 50

מכינת עטרת ירושלים בראשות הרב אוהד מקייטן - 38

מכינת יפו בראשות הרב זאב שרון - 36

מכינת טלמון בראשות הרב אליאב הכהן - 35

מכינה קדם-צבאית משכיות בראשות הרב אלון בניהו - 35

מכינת עכו בראשות הרב אחיקם גץ - 30

מכינת שובו אחים בראשות הרב תומאל רחמים - 25