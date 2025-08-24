תיעוד משיכת הפאות של המתיישב בידי לוחם מג"ב באדיבות המצלם

בית הדין המשמעתי של המשטרה הרשיע באחרונה לוחם מג"ב אשר תועד מושך בפאתו של מתיישב במהלך פינוי המאחז עוז ציון בבנימין לפני כשלוש שנים.

האירוע התרחש כאשר כוח של מג"ב הגיע למאחז והציג לתושבי המקום צו שטח צבאי סגור. לאחר שהמתיישבים במקום ביקשו לקבל את את הצו המורה להם לעזוב את המקום - קרע אותו אחד המתיישבים לעיני הלוחמים.

בתגובה, התנפל הלוחם על המתיישב, תפס השוטר בזקנו ובפאותיו ומשך בהם בחוזקה. לאחר האירוע הגיש המתיישב תלונה למח"ש באמצעות עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו אשר דרש להעמיד לדין את הלוחם האלים ולהשעותו משירות במשטרה.

מגזר הדין עולה כי לאחר האירוע ניסה לוחם מג"ב להעלים את העובדה כי נהג באלימות קשה נגד המתיישב ואף לא ציין זאת בדו"ח אותו כתב על האירוע. לאחר שנחשף לפרסום התיעוד של התקיפה אותה ביצע והגשת התלונה נגדו למח"ש, כתב הלוחם מזכר מאוחר אותו השאיר במשרדו מבלי להעבירו לגורמים המוסמכים. על כך הרשיע אותו בית הדין בהתנהגות שאינה הולמת.

עו"ד ויזל ברך על הרשעתו של השוטר ואמר: "אנו מברכים על הרשעת השוטר האלים, ומצפים כי משטרת ישראל תפיק את הלקחים ותשים סוף, לאלתר, לתופעת הבריונות השיטורית כלפי מתיישבים - תופעה ההולכת ומחריפה. באותה גבעה שבה שוטר משך בצורה משפילה וכואבת בפאותיו של המתלונן, תוך יחס אלים ומזלזל בכבודו ובשלמות גופו, ירה שוטר אחר כעבור שלוש שנים ירי חי בגבו של קטין - אירוע אשר רק בנס לא גדע את חייו, אך לדאבון הלב הסתיים בפציעה קשה. הגיע הזמן לגדוע את הבריונות השיטורית, בטרם תמשיך להשתולל ותגדע חיים".