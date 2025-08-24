המשטרה פרסמה היום (ראשון) קריאה לציבור לסייע באיתורו של אוראל שוקרון, בן 19 מטבריה, החשוד ברצח דניאל אסלן (22), לוחם משוחרר מכפיר ותושב כפר חיטים שנורה למוות בתחילת חודש יוני בגלל טעות בזיהוי.

במשטרה מדגישים כי כל סיוע לשוקרון מהווה עבירה פלילית של "סיוע לאחר מעשה", שעונשה עלול להגיע ל-3 שנות מאסר.

מהמשטרה נמסר כי "כל היודע פרטים על מקום הימצאו או כל פרט אחר שיש בו כדי לאפשר למשטרה לאתר את החשוד מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או ליומן תחנת טבריה בטלפון 04-6728444". במשטרה פרסמו את תמונתו של החשוד והבהירו כי כל מידע נוסף עשוי להיות קריטי להתקדמות החקירה.

אסלן יצא ב-8 ביוני לחגוג יום הולדת לבת דודתו, עלה על קורקינט חשמלי - וזמן קצר לאחר מכן נורה על-ידי אלמונים שטעו בזיהוי. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים פוריה בטבריה, שם נלחמו הרופאים על חייו אך נאלצו לקבוע את מותו.

אמו, אביטל אסלן, סיפרה "שמענו מהפרמדיק שדניאל הספיק עוד להגיד 'שמע ישראל' ואחרי זמן קצר התמוטט".

"הצוות הרפואי אמר לנו שאחרי 20 דקות הכדור עבר ללב, וכל המערכות בגוף קרסו. הרופאים אמרו שגם אם הם היו נמצאים ליד מקום הירי הם לא היו יכולים להציל אותו כי הכדור פגע בלב. אחרי שירו בו הוא עוד הספיק להגיד 'ירו בי, ירו בי'".