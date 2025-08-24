סמוטריץ': נביס את הטרור בתימן, כפי שהבסנו אותו בגזרות אחרות צילום: באדיבות המצלם

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא דברים היום (ראשון) באירוע לציון 90 שנה לפטירת הראי"ה קוק זצ"ל בבנייני האומה בירושלים.

"עם ישראל רואה בשנתיים האלה את הציונות הדתית בשיא תפארתה", אמר סמוטריץ'. "הוא רואה את ההשתתפות החסרת פרופורציה במלחמה. למרבה הצער גם בשורות בתי העלמין".

הוא הוסיף "המשימה הגדולה של כולנו היא לעזור לעם ישראל לעקוב אחרי החוט. החוט שמחבר בין שדה הקרב לבית המדרש. לעזור לעם ישראל להבין שעוצמה כזו וערבות הדדית ונחישות והקרבה ומסירת נפש וגם מקצועיות וחתירה לניצחון - כל אלה לא גדלים על מצע מנותק".

בדבריו הזכיר סמוטריץ' את תורתו של הרב קוק: "יש פה תורה מיוחדת שהורה לנו הכהן הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו ממשיכו הרב צבי יהודה זצ"ל, תורה שמבטאת את הגבורה הזאת ואת האחריות הגדולה הזו. יש פה הזדמנות גדולה לפתוח את הלבבות של עם ישראל. שנזכה בעז"ה להמשך אמונה והמשך ניצחון".

בסיום דבריו התייחס לפעילות צה"ל בזירות השונות. "עוד אנחנו יושבים פה עכשיו, הטייסים הגיבורים שלנו תוקפים בצנעא שבתימן, 2,000 ק"מ מפה. אנחנו נביס את משטר הטרור בתימן כפי שהבסנו את חיזבאללה, כפי שהבסנו את הסורים ואת ראש התמנון באיראן, וכפי שהלוחמים הגיבורים מביסים את החמאס בעזה, וגם שם אנחנו נחושים עד הניצחון והשבת החטופים כולם".