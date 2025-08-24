הערב (ראשון) נחנך תורן סלולר חדש בגבעת אסף שבבנימין. התורן, שהוקם על ידי חברת סלקום בסיוע מועצת בית אל ובשיתוף משרד התקשורת, מעניק כבר עתה קליטה סלולרית איכותית ורציפה עבור תושבי בית אל, יישובי בנימין ואלפי הנוסעים מדי יום בציר 60 ובכביש 466 מצומת גבעת אסף לכיוון בית אל.

מדובר בפריצת דרך לאזור, שסבל במשך שנים מבעיות ושיבושים בקליטה הסלולארית והיווה נקודת תורפה בטיחותית .התורן מצטרף לתרנים נוספים שהוקמו לאחרונה כחלק מתוכנית רחבה במסגרתה יוקמו 23 תרנים במהלך שנת 2026, שישפרו באופן דרמטי את פריסת התקשורת הסלולרית ביהודה ושומרון.

ראש המועצה המקומית בית אל, שי אלון: "הקמת התורן הסלולרי היא בשורה לאלפי תושבי בית אל והאזור ומענה בסיסי וחיוני לביטחון, לשגרה בטוחה ולאיכות החיים. כבר בראשית המלחמה הצבעתי על נקודות תורפה קריטיות סביב בית אל, פעלתי לתגבור כוחות וסיורים ולהוצאת הפרויקט הזה לפועל. מדובר במהלך כולל כחלק מהכוונה להחלת ריבונות בפועל ויצירת מציאות של משילות: תשתיות, תכנון ושירותים אזרחיים מלאים בכל אתר ואתר. זו פעם ראשונה שמשרד התקשורת פתח את הדלת עבור מועצה מקומית. אני מברך את שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, שמוביל את המהלך הזה ומוכיח שהוא לא רק מקשיב לצרכים שלנו, אלא גם מתרגם אותם למעשים".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הוסיף "בצעדים קטנים אך היסטוריים אנו מתקדמים בהתיישבות ביהודה ושומרון. הריבונות ביו"ש נקבעת במעשים בשטח, בהקמת עוד ועוד אנטנות סלולאריות, בהרחבת הקליטה הישראלית באזור וביצירת התנאים המיטביים עבור התושבים החלוצים כאן. משרד התקשורת בראשותי פועל באופן שיטתי, עקב בצד אגודל, כדי לייצר מציאות אופטימלית עבור ההתיישבות ולשפר דרמטית את איכות החיים ואת הביטחון האישי שלהם. ההתיישבות היא עובדה מוגמרת - זה הזמן לריבונות".

מנכ"ל סלקום, אלי אדדי, הוסיף "כספקית התקשורת של צה"ל וחברת התקשורת של הישראלים, אנחנו רואים חשיבות עליונה בחיבור חיילים ואזרחים לרשת הסלולר הגדולה והמתקדמת של סלקום. לכן, אנו גאים במיוחד באתר שאנו חונכים היום, שיסייע לכוחות הבטחון, החירום וההצלה באזור ויאפשר לכל לקוחותינו באזור להישאר מחוברים בכל מקום ובכל עת".

המשנה למנכ"ל משרד התקשורת, לילך וינשטוק, אמרה, "משרד התקשורת פועל ללא לאות כדי לחבר את החברה הישראלית באמצעות סיבים אופטיים ותרנים סלולריים ולגשר על פערים גאוגרפיים וזהויות. בהשקעה חסרת תקדים של למעלה מ-50 מיליון שקלים, אנו פועלים להרחבת כיסוי הסלולר ביהודה ושומרון, בקעת הירדן וכל גבולות הארץ. התורן כאן בגבעת אסף הוא אבן דרך נוספת בהבטחת עתיד ההתיישבות ושגשוגה, וצעד נוסף בקידום המהלך הלאומי לרישות כל חבלי הארץ בקליטה איכותית ורחבה ולהענקת איכות חיים ראויה וביטחון אישי לכלל אזרחי ישראל".