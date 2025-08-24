צה"ל חושף מסמכים המתייחסים לילד כרים עלי פאואד אבו מעמר בן ה-3 מעזה שתמונתו פורסמה אתמול בשער העיתון הבריטי "דיילי מירור" בטענה שה"רעב בעזה" גרם למצבו.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים חשף מסמכים מלפני פרוץ המלחמה אשר מעידים כי הילד סובל ממחלת רקע גנטית ו"תסמונת פנקוני" אשר הובילו לחולשה בשרירים ודרכי השתן. כמו כן, יודגש כי מדובר במחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים.

"ארגון הטרור חמאס ממשיך להפיץ נרטיבים כוזבים כחלק מקמפיין תעמולה שקרי, וכלי תקשורת בעולם ממשיכים לשמש להם במה ללא כל בדיקה או אימות מוקדם", הדגישו בצה"ל.

הסרטון שפרסם מתפ"ש דובר צה"ל

בשבוע שעבר פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים סרטון בחשבון ה-X הרשמי של היחידה בשפה האנגלית, המיועד לקהילה הבינלאומית.

הסרטון כולל תיעודים מהרשתות החברתיות מרחבי רצועת עזה המציגים שווקים מלאים ומזון זמין לתושבים.

הוא פורסם על רקע דיווחים והצהרות מצד האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים בעת האחרונה, הטוענים לרעב ברצועת עזה. במשרד הביטחון מייחסים את הפרסומים ל"קמפיין ההרעבה" שמנהל חמאס.

אלוף רסאן עליאן התייחס לנושא ואמר, "על רקע קמפיין ההרעבה השקרי שמוביל חמאס, מצער וחמור לראות כיצד האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים ממשיכים להפיץ דיווחים לא מבוססים על רעב בעזה. בזמן שישראל פועלת כדי לאפשר הכנסת כמויות אדירות של מזון, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה, בוחרים ארגוני הסיוע להדהד את התעמולה של ארגון טרור שמנצל את האוכלוסייה כמגן אנושי על מנת להבטיח את הישרדותו".

בהמשך דבריו הוסיף עליאן, "במקום לצאת בהצהרות ולהוציא דוחות פוליטיים ומסולפים, על האו"ם והארגונים הבינלאומיים להפנות את מאמציהם לסיוע ממשי לתושבים, ולא להיגרר אחרי נרטיבים כוזבים שמסייע לטרור".

לסיום קרא "לאו"ם ולארגונים לפעול ביושרה מקצועית ולשתף פעולה עם ישראל ועם גורמים בינלאומיים נוספים כדי לוודא שהסיוע מגיע לתושבים - לא לידי חמאס".