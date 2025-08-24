רכבת ישראל הודיעה הערב (ראשון) כי החל ממחר תנועת הרכבות תשוב לפעילות מלאה בכל רחבי הארץ.

בהודעה נמסר כי הסתיימו העבודות לתיקון התקלה החמורה שהובילה לשיבושים נרחבים בשבוע האחרון.

ביום חמישי הודיעה שרת התחבורה מירי רגב, יחד עם בכירים במשרד התחבורה וברכבת ישראל, על חזרת תנועת הרכבות באופן הדרגתי. במהלך הימים האחרונים פעלו צוותי הרכבת לסיים את תיקון התקלות שנגרמו בכבלי תשתית החשמול.

התקלה אירעה לפני כעשרה ימים, כאשר רכבת משא שנסעה בתוואי המסילות פגעה בכבלי תשתית באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובמקטע שבין חדרה לנתניה.

ברכבת ישראל מסרו אז כי "לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים", וציינו כי הנסיבות המדויקות נבדקות.

במקביל לטיפול בתקלה, סגרה רכבת ישראל באופן זמני את תחנת "תל אביב השלום" לביצוע עבודות שדרוג שתוכננו במקור לחודש הבא.

ההחלטה הוסיפה לעומסים ולשיבושים המשמעותיים שנרשמו בתחנות המרכזיות של הרכבת.