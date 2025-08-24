הממשלה הודיעה היום (ראשון) על הקצאת תקציב בהיקף של 10 מיליון ש"ח למימון טיסות לאומן לקראת ראש השנה.

ההחלטה התקבלה בעקבות דרישתה של מולדובה לתשלום עבור שימוש בתשתיותיה לצורך מעבר הנוסעים למתחם הקבר באוקראינה. לשם כך הוקם צוות מומחים ייעודי אשר ינהל את המשא ומתן מול הרשויות במולדובה באשר לגובה התשלום ולהסדרי התשתיות.

ההישג הושג לאחר פגישות שקיים בחודשים האחרונים זקן רבני ברסלב, הרב שלום ארוש, בסיוע ח"כ אליהו רביבו.

בימים האחרונים קיים הרב ארוש פגישה בהשתתפות יו"ר ש"ס אריה דרעי ושרת התחבורה מירי רגב, שבמהלכה נדונה גם האפשרות לגיבוש מתווה מול צה"ל שיאפשר לחרדים חייבי גיוס לטוס לאומן מבלי להיעצר בנתב"ג.

במהלך הדיון העלה דרעי את הצורך במציאת פתרון עבור אלפי חרדים חייבי גיוס שמעוניינים לטוס לאומן, כך שיוכלו לצאת מישראל מבלי להיתקל במגבלות משפטיות או במעצר בנתב"ג.