מו"ל "הארץ" עמוס שוקן ממשיך לתקוף את צה"ל - כפי שעשה מספר פעמים מתחילת המלחמה נגד חמאס בעזה.

בחשבון ה-X שלו תקף שוקן את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, בעקבות מה שהגדיר "עקירת עצים על ידי צה"ל".

הוא כתב בחריפות נגד בלוט: "מצער, אבל מתברר שאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוא פושע מלחמה. האג צריכים לעצור אותו. צה"ל עקר אלפי עצים בכפר בגדה לאחר ניסיון הפיגוע אתמול ליד ההתנחלות עדי עד".

כאמור, מתחילת המלחמה, תקף שוקן את פעילות צה"ל. בכנס לפני כשנה כינה את מחבלי הנוחב'ה שרצחו ואנסו בשבעה באוקטובר “לוחמי חופש פלסטינים”. הוא גם קרא להטלת סנקציות נגד מדינת ישראל בעיצומה של המלחמה.

אחד מבעלי העיתון, לאוניד נבזלין, תקף את שוקן בשל דבריו והדגיש "אני מבקש להביע את אי הסכמתי המוחלטת לתפיסתו של עמוס שוקן כמו"ל העיתון בתגובה לאירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה הנוכחית. הצהרותיו האחרונות בכנס 'הארץ' שהתקיים בלונדון הן מזעזעות, לא מקובלות ואף בלתי אנושיות, בהציגן חוסר רגישות כלפי קורבנות ונפגעי היום הנורא והמלחמה, החטופים ובני משפחותיהם, ועם ישראל כולו".