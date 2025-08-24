העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח על אפשרות לחידוש המשא ומתן על הסכם להפסקת אש ברצועת עזה, כאשר במקביל מתקדמות ההכנות לקראת מבצע צבאי ישראלי לכיבוש העיר עזה.

תמים ח’לאף, דובר משרד החוץ המצרי, אמר בהקשר זה, כי הכדור נמצא כעת במגרש הישראלי לאחר שהוגשה הצעה מצרית-קטארית, וכל שנותר כדי להגיע להסכם הוא "רצון מדיני אצל ישראל".

ארגון הטרור חמאס ציין, כי אישור התכנית לכיבוש עזה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו להצעת המתווכים מלמדת על נחישות נתניהו לסכל הסכם.

בהודעה צוין, כי חמאס הסכים על הסכם חלקי, והביע נכונות לעסקה כוללת, ואילו ישראל דחתה את כל הפתרונות המוצעים.

עוד הודגש, כי הסכם הפסקת אש הוא הדרך היחידה להחזרת החטופים, ונתניהו יישא באחריות המלאה לגורלם. חמאס קרא להמשיך את הלחצים הרשמיים והעממיים שנועדו להביא להפסקת ההשמדה וההרעבה של העם הפלסטיני.