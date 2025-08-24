לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירה ביממה האחרונה מסר לשותפיו הפוליטיים שלפיו "ראש הממשלה לא יפרק את הגוש בשביל גנץ", כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, בקואליציה גוברת הדאגה כי בני גנץ יו"ר מפלגת כחול-לבן עלול להצטרף לממשלה על חשבון מפלגות הגוש, כחלק ממהלך פוליטי שיאפשר לנתניהו להגיע להסכם להשבת החטופים ולעצירת הלחימה ברצועת עזה.

לצד החשש, נותרו ללא תגובה רשמית הצעותיו של גנץ, שהכריז במסיבת עיתונאים על יוזמתו להקים ממשלה רחבה לצורך "פדיון שבויים וגיוס לכל". נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד טרם התייחסו פומבית להצעה.

גנץ פנה לשלושה גורמים מרכזיים בניסיון לקדם את המהלך עליו הכריז: ראש הממשלה נתניהו, יו"ר האופוזיציה לפיד ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. עם זאת, לא התקיימה שיחה ישירה בינו לבין נתניהו. ליברמן לא השיב לשיחת הטלפון של גנץ ולפיד דחה את ההצעה.

במפלגת כחול-לבן טוענים כי גורמים בליכוד הביעו נכונות לקדם את המהלך.

הבוקר קרא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לראשי סיעות הקואליציה להבהיר כי ח"כ בני גנץ לא ייכנס לממשלה.

"הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה - אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה", דברי בן גביר.