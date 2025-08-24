טום קוטון, חבר הסנאט הרפובליקני, פנה לרשות המסים בארה"ב בדרישה לחקור את מקורות המימון של הארגון הפרו-פלסטיני "תנועת הנוער הפלסטיני" (Palestinian Youth Movement - PYM), בשל חשד להפרת חוקי המס.

במכתב ששלח ציין קוטון כי התנועה מוכרת בהבעת עמדות אנטישמיות, התומכות בארגוני טרור ובהפגנות מחאה נגד ישראל.

לדבריו, פעילות זו ככל הנראה מפרה את החוק האמריקני, המעניק לארגון הכרה כעמותה הזכאית לזיכוי במס.

"אני סבור כי הפעילויות של 'תנועת הנוער הפלסטיני' בתמיכה בארגוני טרור, דוגמת חמאס, צריכות למנוע ממנה לקבל זיכוי במס על קבלת תרומות", כתב קוטון.

קוטון ציין כי על פי ממשלת ישראל, ל"תנועת הנוער הפלסטיני" קשרים לחזית העממית לשחרור פלסטין (PFLP), שסווגה על ידי ארה"ב כארגון טרור.

הוא הדגיש כי מדובר בתנועה שהביעה תמיכה פומבית במתקפה הרצחנית של חמאס ואף "חגגה את האירוע" במפגן אנטישמי.