עימות באולפן: האם הפגנות השמאל מול בתי השרים לגיטימיות? צילום: באדיבות חדשות 12

איציק לוי, פעיל שמאל המפגין במשך תקופה ארוכה מול ביתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ואף נעצר באחת ההפגנות, התעמת בערוץ 12 עם איש התקשורת ברל'ה קרומבי, בנוגע לשאלת לגיטימיות ההפגנות מול בתי שרים וחברי כנסת מהימין.

לדברי לוי, "השאלה היא לא האם ההפגנות יעזרו לשחרור החטופים או לא - כי הדרישה שלנו היא ששרי הממשלה שאחראים לטבח לא יישנו בשקט".

הוא טען כי עמדתו מייצגת את מחאת משפחות החטופים אלא שקרומבי ביקש לתקן אותו. "המסגור של האייטם לא נכון. אלה לא הפגנות של מחאת משפחות החטופים, אלא מחאת השמאל, שכל פעם לובשת צורות אחרות.

בכל פעם אתם מפגינים על נושאים אחרים. פעם על הרפורמה ופעם על החטופים, אבל במסגרת ההפגנות האלה אתם מייצרים אנרכיה ופוגעים בבני משפחותיהם של השרים ובשכנים", דברי קרומבי.