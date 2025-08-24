שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הערב (ראשון) להצעת יו"ר כחול-לבן בני גנץ להקים "ממשלת פידיון שבויים".

"בראשית המלחמה תמכתי בהרחבת הממשלה, למרות ששילמתי על זה מחיר כבד. לגנץ הייתה דרישה מקוממת להדיר אותי מקבלת ההחלטות, מקבינט המלחמה. ולמרות זאת תמכתי, כי אני חושב שבמלחמה צריך שכמה שיותר חלקים בעם ישראל ירגישו שהם שותפים בקבלת ההחלטות - אבל - וזה אבל מאוד גדול, אז גנץ הצטרף כדי לנצח", אמר סמוטריץ' בראיון לכאן רשת ב'.

הוא הוסיף "היום גנץ אומר בצורה אחת משמעית, אני רוצה להיכנס כדי להיכנע. כל מכבסת המילים הזאת של 'פדיון שבויים', בסוף זה להיכנע לדרישות חמאס. אם גנץ רוצה להיכנס כדי לחזק את הממשלה, לחזק את יכולת העמידה שלנו, להכות באויב עד הניצחון המוחלט והשבת כל החטופים - אני מברך על כך מאוד".

יושב ראש הציונות הדתית הוסיף על הקריאה לפדיון שבויים: "איזו מכבסת מילים, כאילו שלנו לא חשוב להחזיר חטופים, הרי אנחנו באמת מתאמצים מאוד ורוצים מאוד, ונכונים לעשות הרבה מאוד דברים, חוץ מאשר להיכנע לאויב שלנו, להפסיד במלחמה. לזה אנחנו לא מוכנים. ולזה בני גנץ רוצה כרגע להיכנס לממשלה, ולכן אנחנו אומרים לו לא תודה".

סמוטריץ המשיך וטען כי פעולת צה"ל המתוכננת בעיר עזה צריכה לגבות מחמאס את מלוא המחיר - צבאי ומדיני. "אני מדבר על תמרון מאוד עצים בשלב הראשון. עזה היא אזור לחימה, צריך לפנות את האוכלוסייה שם לשם הגנתה, לבודד את המחבלים. ברגע שעשינו את זה, צריך לעשות מצור מוחלט, לא להכניס אוכל, לסגור את צינור המים, דלק, חשמל, הכול, הכול, הכול, הכול. אתה מבודד את חמאס, ובאזורים שבהם אתה נלחם, אתה עושה מצור מוחלט. ואז, או שהמחבלים מתים במנהרות, או שהם נכנעים ונותנים לנו את החטופים. יש גם מחירים מדיניים, עמדתי ידועה, אנחנו רוצים לספח חלק גדול מרצועת עזה, צריכים לאפשר הקמה של התיישבות, וחלק הממחיש את המחיר של ההפסד ושל הטעות שעשה האויב".

כשנשאל על חוק הגיוס השיב "אני מאוד מקווה שלא נחמיץ את השעה. אני אומר את זה גם לחרדים ואני אומר את זה גם לעצמנו. אנחנו צריכים להגיע פה להסכמות, לפשרה שתעשה שינוי היסטורי בעניין הזה ותביא לשילוב של החרדים בצבא ההגנה לישראל. אני מבין שזה תהליך, אני מבין שזה לא זבנג וגמרנו, אבל בסך הכול הנכונות לשים יעד של 50% תוך חמש שנים, וגם לאכוף את זה בסנקציות, אני חושב שזה דבר גדול.

אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד מאמצים, גם בתוך הצבא וגם בממשלה, כדי לייצר את המסגרות שיאפשרו לחרדים להתגייס חרדים ולצאת חרדים. יש עוד מהלכים מסביב שאנחנו צריכים לעשות כממשלה, לתמוך בהקמת ישיבות הסדר ומכינות בציבור החרדי, כפי שיש לציבור הדתי. אני מאמין שאנחנו יכולים ליצור כאן שינוי ולמצוא תהליך שבסופו של דבר יביא לתוצאה המבוקשת", הדגיש סמוטריץ'.

"אנחנו נחושים להביא לגיוס של החרדים", טען, "אנחנו נחושים להגדיל את הכוח הלוחם של צה"ל, כי זה צורך ביטחוני קיומי לאומי. אנחנו נחושים לעשות את זה בשיח ובהסכמות, אנחנו נחושים לעשות את זה בלי לפרק את המחנה הלאומי. שמחה רוטמן אמר לי פעם שמילת מפתח שמבטאת פופוליזם, אל מול נכונות להתעסק בסוגיות מורכבות, זאת המילה 'עכשיו'. 'שלום עכשיו', 'עסקה עכשיו', 'חטופים עכשיו', 'גיוס עכשיו', 'כולם עכשיו'. אנחנו רוצים הכול עכשיו, אבל אנחנו מבינים שזה תהליך.