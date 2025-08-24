נשיא סוריה אחמד א-שרע אישר הערב (ראשון) כי מתקיימים "מגעים מתקדמים" בין דמשק לירושלים במטרה להגיע להסכם ביטחוני. את הדברים אמר במהלך פגישה עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי.

נדים קטייש, מנהל ערוץ סקיי ניוז ערביה, סיפר כי הנשיא הסורי מצפה שההסכם יהיה מבוסס על קו הפרדת הכוחות בין שתי המדינות כפי שנקבע בשנת 1974.

א-שרע הוסיף כי מטרתו היא לחדש את שביתת הנשק עם ישראל ולבנות "סידורים ביטחוניים" אשר ישמרו על ריבונות סוריה. לדבריו, צעדים אלה עשויים לפתוח פתח ליוזמות, שיביאו להסדרים נוספים בעתיד.

עם זאת, הדגיש הנשיא הסורי כי אינו רואה בשלב זה אפשרות להסכם שלום מלא בין שתי המדינות. "אם הסכם שלום ישרת את האינטרסים של סוריה ושל העם הסורי - לא אהסס לבחור באפשרות זו", אמר.