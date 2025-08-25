סגן ג', איש צוות אוויר שהשתתף בתקיפה נגד החות'ים בתימן אתמול, מספר לערוץ 7 על התחושות האישיות ברגע ההמראה למתקפה.

"יש מתח בריא, אתה מבין שאתה הולך לאזור רחוק ומאוים, אבל גם יש התרגשות להיות שותף באירוע כזה, להיות חלק ממערכת ענקית שמתפעלת את הכל ובורג במכונה המרשימה הזאת - עם המוני אנשים שעמלו ועבדו - כדי שאתה בסוף תצא ותבצע את המשימה שאליה נקראת. זה שלב שבו חודרת ההבנה שמה שאתה עושה בסוף עתיד להשפיע על חיי היום-יום במדינת ישראל", אומר ג'.

לדבריו "לצאת למבצע כזה זו זכות גדולה, להיות שותף אקטיבי בהגנה על מדינת ישראל, בהבנה שאנחנו דה-פקטו אומרים לאויב שלנו 'איפה שלא תהיו ולאן שלא תברחו אנחנו נגיע אליכם ולא ניתן לכם לממש את הכוונות שלכם'".

הוא מוסיף ומציין כי מאחורי כל מתקפה כזו יש תכנון מדוקדק ושותפים רבים להצלחה. "בכל מבצע יש המון אנשים שעובדים. בין זה אנשי המודיעין שעובדים ללא הרף כדי להביא מטרות, לסווג ולנתח איומים ולהבין מה בדיוק נכון ונדרש לעשות ובין זה אנשי המטה שיושבים ומתכננים וכותבים את מסמכי המדיניות ואיך בדיוק אנחנו רוצים לבצע את המערכה. בסוף זה מגיע לטייסת ושם יש צוותים מתכננים וצוותי קרקע שנדרשים להעמיד מטוסים, להעביר אותם בדיקות איכות, כדי שאנחנו נגיע למטוס ונוכל בראש שקט לצאת למשימה בטווח בכל כך רחוק".

ג' מדגיש כי אמנם קיים חשש תמידי מפני תגובה לא צפויה של האויב - אך הוא לא מנותב לפחד אלא למקום של מוכנות גבוהה יותר. "זה חשש שתמיד קיים. אנחנו האתמנו וחונכנו לנתב את האיום הזה למקום של חדות ודריכות ולא לתת לו להשפיע על הביצועים שלנו".

נתניהו וכ"ץ בהצהרה לאחר התקיפות בתימן איתי בית און, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

"הייתי שותף לכמה וכמה תקיפות במלחמה וכל אחת מיוחדת ומשפיעה באופן שונה. באף אחת מהן הדברים לא עברו כהרף עין. בכל מקום אנחנו חושבים לעומק איך נכון לבצע ומה הדבר הנכון לעשות. איך אנחנו יכולים להקטין סיכונים ולהביא את התוצאה הטובה ביותר", הוא מסכם.

רס"ן א' צילום: דובר צה"ל

רס"ן א', קצין טכני במערך מטוסי הקרב, מוסיף כי "אין ספק שיש ימים גדולים רבים במהלך הלחימה אבל היום בהחלט היה יום גדול. אנחנו במערך הטכני אמונים על להביא לכך שהמשימה תצא ותעבור באופן הכי טוב שאפשר. תמיד יש לחץ כשהמטוסים באוויר".

מבחינתו, המשימה המרכזית, היא להביא את המטוסים לכשירות הטובה ביותר לכל משימה. "אנחנו לא מתעסקים במה אנחנו תוקפים אלא איך אנחנו עושים את המשימה שלנו על הצד הטוב ביותר. באחריותי להכין את המטוסים למשימה - לא משנה לאיזה יעד ובאיזה זמן.

המערך הטכני יודע לתחזק את המטוסים כך שבכל רגע מטוסנו אם יצטרכו לפעול הם יכלו לעשות זאת. יש הרבה אנשים שאחראים על ההכנה למשימה, אנחנו מתמלאים גאווה אחרי כל משימה אחרי שנתיים של מלחמה והישגים בכל פעם. המשימה שלנו אף פעם לא נגמרת, בטח כשיש חטופים, והתחושות הן של גאווה, כשהמטוסים חוזרים ללא החימושים וביצעו את המשימה על הצד הטוב ביותר, דבר שישמור יותר על ביטחון ישראל".