4 שנים למאבק ולהסכם אביתר. אלפי בני אדם הגיעו הבוקר (שני) לפתיחת "זמן אלול" בישיבת אביתר שבשומרון.

את התפילה הובילו השר עמיחי אליהו, רבה של צפת הרב שמואל אליהו, הרב אליקים לבנון רב השומרון, הרב דוד אמיתי ראש ישיבת אבינועם באביתר, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יו"ר הישוב אביתר מלכיאל בר חי ואנשי תנועת נחלה.

לצידם השתתפו תלמידי הישיבה, משפחות היישוב ומאות מתפללים מכל רחבי הארץ. התפילה לוותה בשירה, נגינה וריקודים, והמתפללים נשאו תפילה לניצחון במלחמה, להשבת החטופים, לרפואת הפצועים ולחיזוק עם ישראל כולו.

היישוב אביתר הוקם לזכרו של אביתר בורובסקי הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת תפוח. לפני ארבע שנים הובילו דגן, יחד עם ראשי תנועת נחלה ותושבי השומרון מאבק ציבורי רחב להקמת היישוב. בעקבותיו נחתם ההסכם עם הממשלה, לפני כשנה התקבלה החלטת ממשלה להסדרת הישוב.

הרב אליהו אמר בפתיחת התפילה: "איזו תשובה יותר מתוקה מלחזור הביתה - לארץ ישראל, לנחלת אבותינו כאן באביתר, בשומרון. זכות עצומה להיות כאן ולראות איך מתקיימת הברית שהקדוש ברוך הוא כרת לתת לנו את הארץ.

הרב לבנון אמר: "שהקב"ה יברך ויחזק את כל הלוחמים בעד ארץ ישראל, כל הלוחמים בדרום, את חטופינו ואת השבויים שלנו, יחזק את רוחם ואת נפשם ואת גופם. בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה, של שלטון, של ריבונות, של ניצחון במלחמה, של ביעור הרע, ביעור החמאס וכל שאר המראים בישין. בעזרת ה' נראה גאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו, אמן".

השר עמיחי אליהו הוסיף "להתפלל באביתר זה לא רק לומר הלל - זה להכריז שאנחנו כאן, שהשורשים שלנו עמוקים באדמה הזו, ושמכל מקום של צער וכאב אנחנו יודעים לצמוח ולבנות. בראש חודש אלול, כשהשופר מתחיל להישמע ברחבי הארץ, קולות ההלל מאביתר הם התשובה שלנו לאויבנו: אנחנו ממשיכים לבנות, להתיישב ולהעמיק את אחיזתנו בכל חלקי נחלת אבותינו".

דגן עלה לתורה ואמר: "לפני ארבע שנים אנחנו ישבנו יחד שמונה שעות אצל הרב דרוקמן זצ"ל על ההסכם על אביתר. היה קשה, ומורכב. ולמדנו שארץ-ישראל נקנית בייסורים, אביתר בורובסקי הי"ד ויהודה גואטה הי"ד שנרצחו בפיגוע.

ושלושה תלמידים מהישיבה שנהרגו בלחימה, למדנו שארץ-ישראל נקנית ביסורים בסבלנות וגם בביזיונות, אבל כשאנחנו נמצאים היום, פתיחת זמן אלול של הישיבה, עם כמעט 200 תלמידים, עם כ-30 משפחות, זה נצח ישראל וזה ניצחון הרוח, זה ניצחון תורת ישראל וניצחון ארץ-ישראל, ועוד יהיו המון אביתרים, בעזרת ה' בשומרון, ובכל ארץ-ישראל. ומכאן, מהכוח של המקום הקדוש הזה, פתיחת זמן אלול בישיבת אביתר, ביישוב אביתר, כולנו פה קוראים ודורשים מהממשלה להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון ולהביא ניצחון גדול לעם ישראל. ניצחון ערכי, כי זו הארץ שלנו, ולנצח במלחמה הזו, כי לנצח זה להביא ריבונות ולקחת את השטח".

מלכיאל בר־חי, יו"ר הישוב אביתר: “מרגש לראות את הציבור הגדול שמגיע פעם אחר פעם לאביתר - סמל חי של פריצת דרך בהתיישבות. מתוך הסמל הזה, בעזרת ה’, נפרוץ גם להקמת יישובים חדשים בחבל עזה.”