משרד המורשת השקיע סכום של מיליון שקלים באיתור מיקום שרידי האונייה "אלטלנה", כך פורסם לראשונה בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, המשרד שכר את שירותיו של המכון לחקר ימים ואגמים, כדי לאתר את שרידי האונייה. מדובר באיתור ראשוני בלבד, שמטרתו לזהות את האזור שבו נמצאים השרידים. לשם כך תופעל ספינת המחקר הלאומי של ישראל, אוניית "בת גלים", המצוידת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור בלב ים.

במהלך ישיבת הממשלה בשבוע שעבר עלה מחדש נושא חיפוש שרידי של אלטלנה. שר המשפטים יריב לוין אמר בדיון: "יש למצוא את האונייה ולהפוך אותה לסמל לגבורה של הרוויזיוניסטים".

האונייה הייתה שייכת לאצ"ל וביוני 1948, במהלך ההפוגה הראשונה במלחמת יום העצמאות, היא הופגזה והוטבעה בידי צה"ל בהוראת ראש הממשלה המנוח דוד בן גוריון. על סיפונה היו כ-900 עולים ונשק רב.