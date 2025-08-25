יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג הלילה (שני) בתאונת דרכים בגיל 32.

התאונה הקטלנית אירעה בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז, בין משאית לרכב פרטי.

ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים דיווחו על צעיר לכוד ברכב הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית.

חובש מד"א סארי עלוש, סיפר "הרכב היה מרוסק מתחת למשאית כשנהג הרכב לכוד בתוכו, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

חליליה ערבי מוסלמי, שירת בגלי-צה"ל והיה תומך ישראל נלהב. הוא אף עבד בהסברה בחו"ל למען מדינת ישראל.