תיעוד ההתעללות משטרת ישראל

תיעוד קשה נחשף באור יהודה: גבר בן 50 תקף באלימות את הכלב שבבעלותו והטיח אותו מספר פעמים.

החשוד נעצר על ידי שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני, לאחר ששוטר מיחידת הימ"ר במחוז תל אביב, ששהה באותה עת בחופשה, הבחין במקרה ועיכב אותו במקום.

על פי החקירה שנוהלה בתחנת מסובים, החשוד הלך עם הכלב בחניון הבניין שבו הוא מתגורר, הכה אותו בחוזקה וגרם לו להתגלגל. בהמשך תפס את הכלב בעורפו והטיח אותו בפניו. החשוד לא הסתפק בכך - הוא השליך את הכלב במסדרון הבניין, נכנס עמו למעלית ושוב הטיח אותו בחוזקה בקירות.

הכלב שניצל צילום: משטרת ישראל

השוטר ששמע את ההטחות במעלית התערב מיד, עצר את המעשים ועיכב את החשוד עד להגעת כוחות המשטרה.

כתוצאה מהמעשים, הכלב סבל מכאבים קשים, סטרס וחשש לשטפי דם פנימיים. הוא הועבר לבדיקה ולטיפול בשירותים הווטרינריים.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של להב 433 כתב אישום חמור נגד החשוד, הכולל שלוש עבירות של התעללות בבעלי חיים. במשטרה ציינו כי ערנותו של השוטר מנעה פגיעה נוספת בבעל החיים.