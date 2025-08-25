התקיפה שעלתה ביוקר: רשם בית משפט השלום בירושלים, שי צרפתי, פסק כי עומר ראני יאסין, שהורשע בתקיפת משפחה יהודית לפני משפר שנים בבית חנינה בירושלים, יפצה את המשפחה בסכום של 440,000 ₪, זאת במסגרת תביעה אזרחית נגררת.

על פי כתב התביעה שהגיש עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו ועל פי תצהירי המשפחה, האירוע התרחש כאשר בני המשפחה נסעו ברכבם דרך שכונת בית חנינא בעיר. המחבל הערבי תקף אותם באלימות קשה מתוך מניע גזעני-אנטישמי, בשל חזותם היהודית.

התוקף בעט בחוזקה בשמשת הרכב וניפץ אותה, וכתוצאה מכך, אב המשפחה נפצע בצווארו ובידו מרסיסי זכוכית, סבל מכאבים ואף איבד את הכרתו לזמן קצר. אם המשפחה שהייתה הנהגת, המשיכה בנסיעה כשהיא נתונה בבהלה גדולה. שלושת ילדיהם, ששהו ברכב, חוו חרדה ופחד כשראו את אביהם נפצע.

בתחילה הוגש התיק נגד התוקף ללא מניע גזעני, אולם שופט ביהמ"ש השלום בירושלים אלעזר ביאלין כתב בפסק הדין שברור שהפגיעה נעשתה על רקע היותם של הנפגעים יהודים. השופט גם פסל את הסדר הטיעון של התביעות מול התוקף הערבי, והחמיר בעונשו.

התוקף המשיך וערער לבית המשפט המחוזי בתמיכת הפרקליטות, שדרשה לחזור ולקיים את הסדר הטיעון המקל עם התוקף. עו"ד בלייכר הגיע לדיון כנציג בני המשפחה נפגעי העבירה, דרש לדחות את ערעור התוקף ולהחמיר בעונשו. לבסוף התקבל ערעור התוקף רק באופן חלקי, עונשו הוקל אך נוספו לו חודשיים מאסר ונפסק כי עליו לשלם למשפחה פיצוי גבוה ממה שנדרש בתחילה.

כאמור, המשפחה הגישה תביעה אזרחית נגררת נגד התוקף על סך 440,000 שקלים, הכוללים פיצוי על כאב, סבל ועוגמת נפש לכל אחד מבני המשפחה, וכן פיצוי עונשי בסך 150,000 שקלים בשל מעשיו הזדוניים של התוקף.

כיוון שהתוקף הערבי לא הגיש כתב הגנה במועד שנקבע בחוק, קיבל הרשם הבכיר שי צרפתי את התביעה במלואה. בפסק הדין, שניתן בהיעדר הגנה, חויב הנתבע לשלם למשפחה את מלוא סכום התביעה, 440,000 שקלים, ובנוסף חויב בשכר טרחת עורך דין בסך 29,504 שקלים.

עו"ד חיים בלייכר מסר: "תקיפת רכב עם משפחה יהודית זה מעשה טרור אנטישמי עם פגיעה קשה בתחושת הביטחון של הציבור הישראלי. מסיבה שאינה ברורה כתב האישום נגד התוקף לא כלל את המניע הטרוריסטי שלו והביא לתוצאה אבסורדית. טוב שקם שופט השלום אלעזר ביאלין לעמוד בפרץ. לצערנו בשל מחדלי התביעה והפרקליטות לא מוצה הדין עם התוקף עד תום בהליך הפלילי. אנו עשינו מאמץ כדי לגבות מחיר כבד מהתוקף במישור האזרחי מתוך הבנה שיש בזה כדי להביא להרתעת פורעים מסוגו של הנתבע".