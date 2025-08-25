נער בן 13 מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ספרא לילדים בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה. כך פורסם היום (שני) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.

הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה. מצבו מוגדר קשה אך יציב.

פרופסור איל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, הדגיש כי יש חשיבות לטיפול מונע למלריה לפני נסיעות למדינות טרופיות בעיקר ביבשת אפריקה. לדבריו שם הסיכון לחלות גבוה יותר.

מלריה היא מחלה קשה שמועברת באמצעות עקיצת יתושה. בעבר היא הייתה נפוצה גם בישראל, וכיום ישנם מקומות בעולם שבהם המחלה עדיין מהווה איום משמעותי. אזורים כמו אפריקה, האמזונס, דרום-מזרח אסיה והודו ממשיכים להתמודד עם התפשטות המלריה. לאחרונה פורסם כי בעולם נרשמו 263 מיליון מקרי הדבקה בשנת 2023 ב-83 מדינות שונות.

התסמינים של המלריה כוללים חום גבוה, רעד, כאבי מפרקים, כאב ראש עז, הקאות העשויות להכיל דם, הזעה מרובה, צמרמורת, שלשול, כאבי בטן והרגשה כללית לא טובה.