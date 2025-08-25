מחקר חדש שפורסם בבריטניה מגלה כי השם מוחמד על וריאציותיו - Muhammad, Mohammed, Mohammad, Mohamed, Mohamad - רשם עלייה חדה במיוחד במספרי הלידות ברחבי אירופה מאז תחילת המילניום. כך מדווח ה"דיילי מייל".

בנתוני אוסטריה, למשל, נמצא כי כיום אחד מכל 200 תינוקות זכרים נקרא מוחמד, לעומת אחד מכל 1,670 בלבד בשנת 2000 - זינוק של כ־700%.

באנגליה ויילס הגיע מוחמד לראש טבלת השמות לבנים בשנת 2024, זו השנה השנייה ברציפות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבריטית, 5,721 בנים נקראו באותו שם בשנה החולפת - עלייה של 23% מהשנה הקודמת.

בבלגיה, צרפת והולנד נרשמו גם כן שיעורים גבוהים, בעוד שבפולין נותרה התופעה שולית - רק 0.01% מהבנים שנולדו שם ב־2024 נקראו מוחמד.

החוקרים מציינים כי העלייה קשורה הן לגידול במספר המוסלמים באירופה בעקבות הגירה, והן להשראה מדמויות ציבוריות כמו כוכב הכדורגל מוחמד סלאח.

מומחים מעריכים כי השם יישאר פופולרי גם בשנים הקרובות. על פי נתוני מפקד האוכלוסין הבריטי, מספר המוסלמים במדינה הוכפל ביותר מפי שניים תוך שני עשורים - מ־1.5 מיליון בשנת 2001 לכמעט 4 מיליון ב־2021.