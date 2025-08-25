לאון: סמוטריץ' – שר האוצר הטוב לירושלים ללא

באירוע המרכזי של הציונות הדתית לציון 90 שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שנערך בבנייני האומה בירושלים, הפתיע ראש העיר ירושלים משה לאון את אלפי המשתתפים כשפנה ישירות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והרעיף עליו מחמאה יוצאת דופן.

"בשם תושבי ירושלים ובשם מדינת ישראל כולה, תודה לך השר סמוטריץ' על כל מה שאתה עושה למען ירושלים", אמר לאון, והוסיף משפט מעורר תשומת לב: "לא סיפרתי לך עד היום - אתה שר האוצר הכי טוב שהיה עבור ירושלים".

דבריו של לאון, שנאמרו על במה מרכזית ובנוכחות פוליטיקאים, רבנים ואנשי ציבור, עוררו תגובות רבות והדגישו את שיתוף הפעולה ההדוק בין ראש העיר לשר האוצר, שהלך והתחזק בשנים האחרונות.

האירוע, שהתקיים באולם טדי בבנייני האומה, משך אליו למעלה מ־15,000 מבקרים. המשתתפים נהנו מתצוגות מגוונות, בהן שחזור בית מדרשו של הרב קוק, מפת ארץ ישראל ענקית, מיצג לזכר חללי מבצע "חרבות ברזל", ושיעורים תורניים של רבני הציונות הדתית.