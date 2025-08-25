אלול הגיע. השאלה היא - האם גם אתה מוכן אליו.

עבור רבים, חודש אלול הוא עוד תזכורת למשהו שלא הצליח - לשינוי שלא קרה, להבטחות שנשארו על הדף. אבל במכללת 'צמאה נפשי' מסתכלים על זה אחרת:

אלול הוא הזדמנות אמיתית לחשב מסלול מחדש, להתחיל שוב - מתוך עומק, כלים אמיתיים, ותקווה.

כנס "מחשבים מסלול מחדש" יתקיים בי"ד אלול (7.9) בשעה 21:00 בזום, וישלב בין עומקי הפסיכולוגיה היהודית לבין הכלים המדויקים של שיטת NLP, בגישה ייחודית שפועלת כבר אצל מאות אנשים. ההשתתפות ללא עלות

להרשמה למשדר ללא עלות לחצו כאן>>

במקום לחפור בעבר - יוצרים הרגלים חדשים

רבים מאיתנו מרגישים תקועים: לא מצליחים לפרוץ קדימה, חוזרים על אותן טעויות, מוותרים על החלומות שלנו בגלל עייפות או תסכול.

הכנס מציע הסתכלות שונה לגמרי על שינוי: לא עוד חרטה, אלא התחדשות. לא עוד מאבק פנימי, אלא תנועה קדימה.

"בכל עת אדם צריך לראות את עצמו כאילו מתחיל מהתחלה," מלמד הרב יהושע שפירא, ממרצי הכנס.

"התשובה האמיתית היא לא לשוב למה שהיינו, אלא להיפתח למי שאנחנו יכולים להיות."

מה נלמד בכנס?

הבנה עמוקה על למה אנחנו נתקעים שוב ושוב באותם דפוסים

כלים מיידיים מעולם ה־NLP לפריצת דרך אמיתית

פרספקטיבה חדשה על תשובה, נפש, והרגלים

בהירות מחודשת על מה חשוב באמת

תקווה - אמיתית, פרקטית ומלאת חיים

בכנס ישתתפו הרב יהושע שפירא, הרב שניאור אשכנזי, הרב חגי לונדין ומומחי NLP ממכללת 'צמאה נפשי'.

הכנס ישלב תובנות רוחניות וכלים פרקטיים לבנייה מחודשת של החיים שלך - מהיסוד.

למה השילוב של NLP ופסיכולוגיה יהודית הוא כל כך עוצמתי?

כי הוא לא מסתפק בלשנות הרגלים - הוא משנה את ההבנה של מי אנחנו באמת.ה־NLP מביא כלים פרקטיים ומדויקים שמאפשרים גישה ישירה לתת־מודע, והפסיכולוגיה היהודית מעניקה עומק, הקשר ומשמעות - כך שהתהליך לא רק עובד, אלא גם מרגיש נכון.

מיכל, מורת שילוב, מספרת: "כשהתחלתי בלימודים מיד התחלתי לעבור שינוי תודעתי. התוצאות היו מאוד מהירות ומפתיעות - הגעתי לשלב של מודעות ובקרה על החשיבה שלי, להערכה עצמית וביטחון שיצרו לי אפשרות להיות במקום הרבה יותר טוב".

זה לא קסם - זה פשוט שילוב נכון של גוף ונפש, ראש ולב.

מכללת "צמאה נפשי" מביאה חדשנות בלימודי תחום הנפש, ומשלבת את שיטת ה- NLP העולמית עם לימודי פסיכולוגיה יהודית — במסלולים נפרדים לגברים ולנשים. למכללה שני סניפים: יד בנימין ופרדס חנה, וכן מסלולי זום נוחים המאפשרים ללמוד מכל מקום.

מלמדים בה טובי המרצים: הרב מיכי יוספי, הרב חגי לונדין, הרב דניאל כהן, הרב שמואל מינקוב, יוסי פרי; ובמסלולי הנשים גם יקירה כהן, הרבנית נעמה מנוסי, אילה רוטרמן ועוד. בסיום הלימודים מקבלים תעודה רשמית ובינלאומית עם חותם HNLP העולמית.

