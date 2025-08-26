צביקה מור, אביו של איתן החטוף בעזה, רואה "בחומרה רבה" את חסימת הכבישים וההפגנות ברחבי הארץ. בראיון לערוץ 7 הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי מטה משפחות חטופים שחבר לארגוני מחאה ומרד, כהגדרתו, ולא מהיום.

"שוב המטה מעניש את אזרחי ישראל, מפנה את החיצים כלפי אזרחי ישראל והופך את החיים שלהם לבלתי נסבלים במקום להפנות את המיליונים שיש להם למלחמה באויב שמחזיק ביקירים שלנו. גם אם יש טענות כלפי הממשלה אפשר למחות נגד הממשלה בלי להעניש את אזרחי ישראל", אומר מור הסבור כי הצעד הנכון והדרוש היה הפניית המחאות בראש ובראשונה כלפי קטאר.

"הכול תלוי בקטאר שברצותה מפריעה למו"מ וברצותה מניעה את המו"מ. אם קטאר הייתה מוכפשת בכל שגרירות שלה בעולם ואם היו מוקרנים מול כל שגרירות שלה סרטוני זוועה עם הכיתוב 'חמאס שווה קטאר' הבן שלי מזמן היה בבית, כי קטאר ניזונה מהתדמית העולמית שלה. היא מראה את עצמה כאילו היא בצד של הטובים וזה מה שמאפשר לה לקנות כל דבר שזז, בעוד שבאמת היא אחראית לטרור העולמי".

"אם כל הכסף של המטה וארגוני השמאל העשירים היה מופנה כלפי קטאר החטופים כבר היו חוזרים", אומר צביקה ומציין כי הדברים נאמרו לו על ידי ראש מכון ממר"י, אל"מ במיל' יגאל כרמון, שבעבר היה יועצם של ראשי ממשלות לענייני המאבק בטרור, שקבע בפניו שצורת המאבק מוטעית בעליל וכי קטאר היא האחראית למצב. "במשרד שלו יש תמונה ענקית שבה איסמעיל הנייה ומוחמד א-תאני מסתכלים אחד על השני במבט אוהב. רואים בעיניים שלהם כמה הם אוהבים אחד את השני. כל מה שיש לחמאס זה מקטאר".

ואולי, אנחנו שואלים, קל יותר למובילי המאבק להפנות את האמצעים והתקציבים להוצאת מפגינים ברחוב, מאשר לפנות מול מדינה עתירת אמצעים. "להוציא אנשים לרחובות ולגרום לכאוס במדינה כשהאויב רואה את זה וניזון מכך, לא משרת אותנו. הרי ממש עכשיו צוותי המו"מ עסוקים כעת מול המתווכות. אני יודע את זה בוודאות וכמו שאני יודע את זה גם המשפחות החולקות עליי יודעות זאת, אז במה זה מקדם אותנו במו"מ כשהם רואים שבתוכנו יש מאבק שנאה ופילוג. זה לא תורם לשחרור החטופים".

לטעמו של מור מאחר ובמטה המשפחות עובדים טובי הקמפיינרים, הם יודעים היטב לעשות את העבודה, ומשום כך "אם הם היו מפנים את המאמצים להשחרת קטאר ולשבת שביתות שבת מול כל השגרירויות שלהם, המצב היה שונה לחלוטין".

עוד שאלנו את צביקה מור אם יתכן והאצבעות המאשימות אינן מופנות כלפי קטאר משום שממשלת ישראל, ימנית ככל שתהיה, רוצה לראות בקטאר פרטנר להרחבת הסכמי אברהם. לטעמו, משום כך על ממשלת ישראל לבחור לתעדף את השבת החטופים על פני הסכמי אברהם, ובנוסף הוא סבור שדווקא עמידה איתנה של ישראל היא זו שתביא להרחבת הסכמים מסוג זה מאחר והפרטנרים רוצים לחבור אל החזק.

עוד שאלנו את צביקה מור אודות היחסים של הפורום שהקים לבין מטה חטופים, וזאת על רקע עליות ומורות שהיו ביחסים אלה לאורך התקופה שחלפה מאז פרצה המלחמה. "אין בינינו קשר. פורום תקווה עובד עצמאית על כל המשתמע מכך. מדי פעם יש קשר עם משפחה כזו או אחרת אבל עם המטה כמטה אין לנו קשר. אמנם הכספים שנאספו נאספו גם עבורנו ויש מישהי מתנדבת מהמטה שנמצאת איתנו בקשר, אבל בכך מתמצא הקשר", אומר צביקה ומוסיף כי הוא "מכיר את המניפולציות שהם עושים, בעיקר על הציבור הדתי במיוחד ויש לי תיעוד על כך. אני חושף זאת כי חשוב שהציבור יידע ולא יהיה תמים. צריך לזכור שליאור חורב שהוא האסטרטג של המטה הוא איש שמאל מאוד קיצוני ואפשר לראות את הדעות שלו ברשת X. הייתי מצפה שכמי שמנהל משרד אסטרטגיה מוביל שישמור על עמימות פוליטית ולא יציג את עמדותיו הקיצוניות כלפי הימין".

עוד הזכרנו בפני צביקה מור את התחושה הקשה של אזרחי ישראל אל מול הוויכוחים בין הצדדים, וויכוחים שלא רק מציגים דרך שונה למאבק אלא גם מאשימים בפועל את הצד השני כאחראי להמשך מצבם של החטופים. צביקה מצידו מזכיר כי דבריו מבטאים עמדות שהיו בגדר קונצנזוס בחברה הישראלית במרוצת 30-40 שנותיה הראשונות של ישראל, "הדרך לפתור את המתח בין מאזן האימה של משפחות החטופים לבין הצורך של האומה לשמור על ההרתעה ועל הדורות הבאים נעשה כאשר אתה לא מפקיר את החטופים שלך, לא נכנע לאויב אלא נלחם. זה היה קונצנזוס עד שהתרבות השתנתה וחיי הפרט הפכו לחשובים מכל".

עוד מציין צביקה מור כי מאז הועלה על נס ערך חיי הפרט כמות הנרצחים בישראל רק גדלה. "כמות הנרצחים בפיגועי הטרור בין 93' ל-23' היא פי ארבע מאשר בין שנת 48' ל-92' וזה בגלל שאנחנו לא מפסיקים לומר שאין לנו שום דבר יותר חשוב מהחיים. אמו של איתי חן הי"ד אמרה הבוקר שראש הממשלה מעדיף הכרעה על חיי החטופים. האם אמירה כזו יכולה הייתה להישמע במלחמת יום כיפור? קרה לנו משהו. אני מחזיר עטרה ליושנה באמירה שאתה מנצח וכך אתה משיב את החטופים. ברור שיש סיכון, אבל הסיכון הגדול יותר הוא כשאתה לא פועל מהר ובכל הכוח וכך אתה מסכן את הדורות הבאים כי אז לא יצטרכו טילים בליסטיים אלא רק לחטוף יהודים ובכך להוריד את ממשלת ישראל על הברכיים".