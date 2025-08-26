רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, גלית גלבוע - המאסטרית להורות קלה ונעימה - תקיים סדנת זום ייחודית שתעניק להורים 10 כלים פרקטיים להפחתת חרדות, חיזוק הביטחון העצמי והכנה רגשית לילדים. כך הופכים את הפחדים למוטיבציה ואת החששות לחיוך.

החזרה לבית הספר יכולה להיות סיוט אמיתי לילדים. הלילות מלאים בחלומות מטרידים, הבקרים מתחילים בבכי, והלב הקטן מתכווץ מול הלא־נודע: מה אם לא יהיו לי חברים? מה אם לא אצליח בלימודים? ומה אם המורה תהיה קשוחה?

גלית גלבוע, המאסטרית להורות קלה ונעימה, יודעת היטב כמה כואב הרגע הזה. "אנחנו ההורים לפעמים נוטים לזלזל בפחדים של הילדים כי בעיניים שלנו זה נראה קטן," היא מסבירה. "אבל עבור הילד, הכאב הזה הוא עצום. החוויה שלו אמיתית וממשית - ואם לא נותנים לה מענה, היא יכולה ללוות אותו לאורך חודשים ארוכים."

מחר, יום רביעי, 27.8 בשעה 21:00, תקיים גלבוע סדנת זום פרקטית תחת הכותרת: 'לפתוח שנה עם חיוך - 10 כלים פרקטיים להכנה רגשית וחברתית לילדים'. בסדנה תשתף גלית כלים פשוטים שיאפשרו לכל הורה להפחית חרדות, להפוך את המעבר לשגרה לחיובי, ולחזק את תחושת הביטחון העצמי של הילדים.

הירשמו עכשיו לסדנת הזום - ללא עלות >>

לדבריה, המפתח טמון לא בהסברים ארוכים אלא בנוכחות רגועה ובצעדים קטנים. "כשילד אומר 'אני לא רוצה ללכת לבית ספר', אנחנו נוטים לענות: 'יהיה בסדר'. אבל המשפט הזה לא מספיק. הילד צריך שנקשיב באמת לפחד שלו, שניתן לו שם, ושנלמד אותו דרך מעשית להתמודד. זה מה שאני הולכת ללמד את ההורים בסדנה."

במהלך הערב יקבלו ההורים ארגז כלים מקצועי שכולל: איך להכין את הילד רגשית, איך להפוך מעברים ושינויים להזדמנות להתרגשות, איך לחזור לשגרה בלי מאבקי כוח ואיך להתמודד עם דחייה חברתית. הכלים מותאמים גם לילדים קטנים וגם לבני נוער, כדי שהשנה החדשה תתחיל אחרת - עם חיוך, ביטחון ומוטיבציה.

הסדנה תתקיים מחר, רביעי 27.8.25 בשעה 21:00 בזום. ההשתתפות ללא עלות.

להרשמה לחצו כאן >>