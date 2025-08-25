150 רכזי נוער מכל רחבי הארץ הגיעו למאהל הגבורה בירושלים, לאירוע הוקרה וסיום מסכת ראש השנה שנלמדה במהלך הקיץ, במעמד בני משפחתו של סמל יוסף יהודה חיראק הי"ד.

את האירוע יזמו בני הנוער עצמם, ובהובלת תוכנית "הסוגיה היומית" הוחלט לקיימו דווקא במאהל הגבורה, מתוך מטרה "לשאוב כוחות מנופלי המלחמה". הלימוד כולו נערך השנה לעילוי נשמתו של סמל חיראק, לוחם בגדוד ההנדסה שנפל לפני כחמישה חודשים בלחימה בעזה.

המיזם התקיים בלימוד אישי, בחברותות ובחבורות שהתכנסו בבתי כנסת ובתי מדרש מרמת הגולן ועד אילת. רכזי הנוער גייסו את הלומדים ולעיתים אף דאגו להביא מלמדים שיעבירו את הלימוד. הלמידה לוותה בחוברות ייחודיות שפותחו במיוחד עבור המיזם, לצד חידות ופרסים.

במהלך האירוע נשא דברים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואמר, "התפקיד הגדול שלנו, וזאת הבשורה שלנו לעם ישראל, זאת תורה. אבל מתוך התורה, אחר כך אנחנו פוגשים לוחמים עזי נפש, פוגשים חקלאים, פוגשים מתיישבים ופוגשים כלכלה. פוגשים יכולת לקחת אחריות על כל מרחבי העשייה של מדינת ישראל בתקופה של גאולה".

עוד הוסיף השר סמוטריץ', "הדבר הזה שאתם זוכים ללמוד וללמד, לרכז, תורה לשמה ולהתכנס מעבר לשעות ולפגוש את התורה, זה כי אתם אוהבים את התורה. רוצים להתחבר לתורה, כי זה הבסיס להכל. זאת זכות אדירה, זאת השליחות שלכם עכשיו במדינת ישראל, במלחמה. יוסף יהודה גדל בבית שכולו תורה, אחר כך הלך ולמד תורה בישיבה, ובנה בית של תורה. זה הבסיס להכל. מזה אפשר אחר כך לספר סיפורי גבורה, אבל הגבורה הזאת היא באה ממקום של תורה".