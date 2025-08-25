ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס בראיון לערוץ 7 להחלטת ישראל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים בשטח לבנון. לדבריו, מדובר בצעד העלול לסכן את תושבי הצפון.

"האם מדינת ישראל חוזרת שוב לאימוץ הקונספציה שלה שעלתה בחייהם של אלפי אזרחים וחיילים? כנראה שיש מי שממאנים להפנים שהאויב בצידו השני של הגבול עדיין מחזיק באמונתו הרצחנית. נדמה שבזמן שבישראל מקבלי ההחלטות שכחו את השבעה באוקטובר, האויבים שלנו לא שכחו ולא זנחו את תכניתם לכבוש את הגליל ולרצוח את תושביו מטף ועד זקן", אמר שטרן.

שטרן ציין כי בקריית שמונה מתמודדים עד היום עם אי חזרתם של כ-8,000 תושבים לבתיהם בשל חשש ביטחוני מהגבול הצפוני. "אם גם את חמשת המוצבים נפנה משטח לבנון, הרי שהסכנה לכיבוש הגליל והפגיעה בתושביו, יהפכו מוחשיים יותר", הוסיף.

לדבריו, "לא נשתוק אם אכן מדובר בתכנית כזו של פינוי המוצבים שיביאו להפקרת תושבי הגליל ובהם תושבי קריית שמונה. הפעם זו לא מלחמה עם תקציבים לשיפוץ או שדרוג פגיעות הטילים של המלחמה - הפעם זו מלחמה על החיים של התושבים".

בסיום דבריו אמר שטרן, "מדינת ישראל וכוחות הביטחון הפקירו את תושבי הדרום בשבעה באוקטובר 2023 - לא ניתן שהפעם יפקירו אותנו".