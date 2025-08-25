במפגש מיוחד שהתקיים בירושלים נועד הרב הראשי של קייב ורב שירות בתי הסוהר באוקראינה הרב יונתן מרקוביץ עם הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר.

הפגישה התקיימה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר מתנהלים מגעים בינלאומיים מתקדמים להסדר ולחידוש השיחות בין רוסיה לאוקראינה, בלחץ ישיר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

על רקע זה, הדגישו המשתתפים את חשיבותה של הקהילה היהודית באוקראינה כגורם מאחד, ואת הצורך בהבטחת שמירת הזהות והמסורת היהודית גם בצל המציאות המורכבת.

במהלך השיחה הציג הרב מרקוביץ סקירה מקיפה של התמודדות הקהילה היהודית בקייב ובאוקראינה כולה במעל שלוש וחצי שנות מלחמה: קיום חיי יהדות סדירים למרות הקשיים, הענקת סיוע הומניטרי ליהודים שנפגעו, והתמודדות עם אתגרים הלכתיים ייחודיים.

הרב מרקוביץ שיתף גם בניסיונו כרב שירות בתי הסוהר באוקראינ, ובהתמודדויות ההלכתיות הכרוכות בקיום יהדות מאחורי סורג ובריח, לצד האתגרים שהוא פוגש במסגרת ליווי חיילים יהודים בצבא האוקראיני.

בפגישה לובנו נושאים הלכתיים שעלו מתוך המציאות המורכבת באוקראינה, והרבנים הסכימו על הקמת ערוץ התייעצות שוטף עם הרבנות הראשית לישראל.

הרב מרקוביץ ציין כי “השיחה עם הרב הראשי לישראל אפשרה לנו להציף את מכלול האתגרים שאנו פוגשים במלחמה, מחיי היומיום של הקהילה, דרך המציאות בבתי הסוהר ועד חיילים יהודים בחזית. לובנו נושאים הלכתיים חשובים, והוסכם על חיזוק ערוצי שיתוף הפעולה לטובת הקהילה. בימים שבהם העולם כולו מתבונן בציפייה לפתרון מדיני, אנו מקפידים להזכיר שהקהילה היהודית היא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי של אוקראינה”.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, בירך על המפגש והדגיש את המחויבות של הרבנות הראשית לישראל “לעמוד לצד הקהילה היהודית בקייב ובכל רחבי אוקראינה, לחזק את מוסדות התורה והחינוך ולהבטיח שגם בשעה של אי־ודאות מדינית וביטחונית, חיי היהדות נמשכים במלואם”.