חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה הכניס אמש ספר תורה לבית כנסת בירושלים לזכות בנו נפתלי צבי והצמרת הרבנית בעיר הגיע לכבד.

בין האדמו"רים שהגיעו לכבד, האדמו"רים מבאיאן, מטשערנאביל, מפינסק קרלין, מביאלה, מנדבורנה, לעלוב, זוויעהל, הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, רבנים וראשי ישיבות נוספים רבים.

לצד ההצמרת הרבנית השתתפו גם חברי כנסת וראשי ערים המזוהים עם תנועת שלומי אמונים.

בין היתר השתתף חבר הכנסת ישראל אייכלר שהגיע לבוש בבגדי שבת. "הוא מגיע אלינו מהאוהל, שם הוא נלחם באלו שמנסים לשבר את התורה, בכדי להוקיר את התורה. שנים לא היה חום כמו בשבוע שעבר בו ישב באוהל. ר' מאיר הוא חייל שנלחם על כבוד התורה. אנחנו אחים, אנחנו משפחה", אמר בנאומו בסעודת המצווה.

בעקבות המעמד, ח"כ פרוש קיצר באופן חריג את שהותו בלשכת המחאה שהקים למרגלות משרד המשפטים נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה - ובשל התנהלותה סביב דיוני חוק הגיוס.