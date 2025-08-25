זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב משה מאיה התייחס הבוקר (ב') למתח הגובר סביב גיוס בני הישיבות ולמעצרי בחורים חרדים בידי המשטרה הצבאית.

"אני מרחם על שר הביטחון שדווקא במשמרת שלו התחילו לקחת בחורי ישיבות לבית סוהר", אמר בראיון לתחנת הרדיו החרדי 'קול חי'.

"היינו באחדות כל המלחמה הזאת, במשך שנתיים, אבל ברגע שהתחילו לקחת בני ישיבות למעצר התחילו ויכוחים בין שר הביטחון לרמטכ"ל וכו', אין סיעתא דשמיא. הם חושבים שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? שיסתדרו. אין מה לפחד, הקב"ה ידאג לכך שלא תישכח מפי זרעו".

הרב מאיה התייחס לשאלת הגיוס של חייבי גיוס שאינם לומדים יום שלם בישיבה או בכולל. "בן גוריון אמר במפורש שהצבא הוא כור היתוך, הוא היה מתרברב בזה, הצבא רצה לחלן את כולם, יוצאים משם מחללי שבת.

בהמשך הוסיף: "אם יש הסדר שבחור ישמור על קדושתו וטהרתו, ולא יצא מחלל שבת, והוא רוצה להתגייס, למה לא? אבל בשביל זה צריך שזה יהיה מעוגן בפקודות מטכ"ל. כל עוד שזה רק הצהרות, כל אלוף חדש ישנה את הכל, ואי אפשר לסמוך על שום דבר".