הרב מאור קיים הביע היום (שני) מחאה חריפה על הסרת הספר מסורת הגיור מהמאגר התורני "אוצר החכמה".

לדבריו, עם עדכון הגרסה האחרונה של המאגר שולבו בו ספרים חדשים של מכון הר ברכה, בהם "מסורת הגיור", העוסק בדעות מחמירות ומקלות בשאלת גיור מי שאינו מקיים אורח חיים דתי. אולם כעת התברר לו כי הספר הוסר.

"על אף שרציתי כבר להתחיל לזעום, התקשרתי לברר, אולי מדובר בתקלה טכנית", סיפר הרב קיים. "לצערי, לא כך היה. הורידו את הספר לאחר בקשות חוזרות של ארגון רבני מסוים בחו"ל. על הדרך גם הוסרו 'פניני הלכה - גיור', בעוד החוברות שיצאו נגד פניני הלכה נותרו במערכת".

הרב קיים הוסיף כי מדובר ב"ספר שכל כולו עוסק בבירור הדעות, כדרכה של תורה, וירד בגלל איומים ממי שיש לו עמדה אחרת. קשה לתאר את הביזיון והחוצפה - סתימת כל אפשרות לדיון תורני רציני".

הוא קרא לציבור לשתף את הדברים ואף לפנות לתקשורת הכללית: "הלוואי שיחזרו בהם. אסור שיהיו דברים כאלה". תגובת המכון לא התקבלה.