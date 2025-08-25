בימים האחרונים קיים בית המשפט העליון דיון סביב שאלת ביקור אנשי הצלב האדום את מחבלי הנוח'בה.

איתמר מרכוס, מנהל מכון המחקר 'מבט לתקשורת הפלשתינית' מזכיר פרט לא מוכר ולפיו תשלום משכורות המחבלים על ידי הרש"פ תלוי בביקור שכזה.

מרכוס מציין כי מזה שנים ארגונו מתריע ומתלונן על כך שממשלת ישראל מאפשרת את ביקורי הצלב האדום בתאי הכלא של המחבלים. "הצלב האדום משחק תפקיד מרכזי בתשלום משכורות למחבלים, תשלומים שהם אסורים לפי החוק הישראלי כי הם תשלום לטרור ופרס לטרור".

"מחבל שנעצר לא יכול לקבל את המשכורת שלו עד שיש אצלו ביקור של הצלב האדום שמאשר שהוא נעצר ואחר כך הוא מחליט לאיזה חשבון להכניס את המשכורת שלו. הוא חותם על טופס ייפוי כוח שמעביר לו איש הצלב האדום ורק לאחר מכן הוא יקבל את המשכורת. זה תהליך שכתוב בחוק הפלשתיני. במסמך שנכתב ב-2010 נקבע שהדברים תלויים בביקורי הצלב האדום שהוא מרכיב מרכזי בתשלום משכורות למחבלים בכלא".

לשאלתנו אם המשמעות היא שעד כה לא קיבלו הנוח'בות משכורות, אומר מרכוס כי בתקופת המלחמה שינתה הרש"פ את החוק לגבי ביקורי ההמשך של הצלב האדום, שגם הם נדרשים להמשך קבלת המשכורת, אך לא שונה החוק הנוגע לביקור הראשון, ככל הנראה מחשש שרמאים ידרשו משכורת בשם קרובים משפחה שאינם כלואים. "ראינו הודעה של משרד האסירים הפלשתיני שחלק מהנהלים הקבועים יבוטלו בזמן המלחמה כדי לאפשר לאנשים לקבל משכורת, אבל לא את הנקודה הזו, לא את המשכורת הראשונה. כל כמה חודשים מי שבכלא צריך לקבל ביקור של הצלב האדום כדי להמשיך ולקבל משכורת, ואת זה הם ביטלו, אבל לא את חובת הביקור הראשון שמאשר שהם בכלא".

משום כך "הביקורים האלה יאפשרו למחבלי הנוח'בות לקבל משכורות", הוא אומר ואנחנו שואלים אם מישהו העלה את הסוגיה הזו בפני שופטי בית המשפט העליון, ותשובתו, יש לומר הצפויה, היא שלא. "לצערי, אף אחד לא העלה את הנושא הזה".

"הייתי ממליץ לממשלת ישראל לקרוא את החוק הפלשתיני ושירוצו לבית המשפט העליון ויציגו את הנתון הזה בפני השופטים. מדובר במשהו שהוא גם נגד החוק. מדובר בחוק פלילי של תמיכה בטרור, כך שאם בית המשפט יחיייב את הביקורים האלה הוא למעשה מחייב את ממשלת ישראל לעבור על החוק כי בכך היא תאפשר את התשלומים האסורים למחבלים שבכלא".