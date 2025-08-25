כוחות צה"ל תקפו הבוקר את בית החולים נאסר בחאן יונס לאחר שזוהה ממנו איום על הכוחות. לפי הפלסטינים לפחות 20 בני אדם ומתוכם חמישה עיתונאים.

על פי הדיווחים מעזה בין העיתונאים שנהרגו בתקיפה: חוסאם אל-מסרי, שעבד עבור סוכנות הידיעות רויטרס; מריאם אבו דקה, שעבדה עבור סוכנות הידיעות AP; מוחמד סאלם, מאל-ג'זירה; ומועז אבו טה, מרשת NBC.

דובר צה"ל מסר הצהריים כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה על "קיום תחקיר ראשוני בהקדם".

עוד נמסר: "מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו במרחב בית החולים נאסר בחאן יונס. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".

בצה"ל אומרים כי בית החולים לא הותקף מהאוויר, אלא על ידי טנק שירה פגז לעבר מצלמה שהותקנה במקום, ולטענת הכוחות שבשטח סיכנה אותם. לפי הצבא, הטנק ירה פגז נוסף כדי לוודא פגיעה במצלמה, ולפי ההערכות פגע באנשי הצוות הרפואי שניסו לטפל באלה שנפצעו מהפגז הראשון. טרם ברור מי המפקד שאישר לירות את הפגזים לעבר בית חולים שנחשב בצבא מתקן רגיש שתקיפה שלו דורשת אישור של קצין בכיר.