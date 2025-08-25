משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן הודיעה בצהריים (שני) כי תחשוף הערב לראשונה תיעוד מחטיפתו לרצועה ב-7 באוקטובר 2023.

בתיעוד הוא נראה מובל על ידי מחבלי חמאס לשטח רצועת עזה.

בהודעה מטעם מטה משפחות החטופים נכתב כי "נחשוף הערב תיעוד חדש בו נראה נמרוד נחטף ומובל על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה, שם הוא מוחזק במנהרות כבר 689 ימים".

מאז שנחטף לעזה, פורסם אות חיים מצולם אחד של נמרוד כהן על ידי חמאס גם הוא מטושטש. זה היה בסרטון שפרסם ארגון הטרור ב-1 במרץ האחרון, שתיעד את הפרידה הכואבת והאכזרית של החטוף איתן הורן מאחיו יאיר, ששוחרר בעסקת החטופים השנייה.