שתי נערות חרדיות בנות 14 עוכבו הבוקר ברחבת הכותל המערבי בירושלים במהלך תפילת ראש חודש אלול לארח שמחו נגד קבוצת נשות הכותל.

לפי עדויות מהשטח, הן עוכבו בחשד שהפריעו בצעקות ובקריאות לטקס שקיימו במקום 'נשות הכותל'. לאחר זמן קצר הן שוחררו.

האירוע התרחש על רקע מכתב חריף שפורסם אתמול ובו קראו עשרות רבנים מכל רחבי הארץ לציבור להגיע לכותל.

במכתב נכתב כי "קוראים אנחנו לכל אשר יראת אלוקים בלבבו להיות שותף פעיל במערכה על שמירת צביון היהדות במדינת ישראל. מתוך כך לסייע להצלחת התפילות בראשי חודשים ברחבת הכותל".

הרבנים תקפו במכתבם גם את בג"ץ שלטענתם "מעניק גיבוי מלא לנשות הכותל ומאפשר את חילול הקודש". לדבריהם "ישנה קבוצה של שופטים בבג"ץ שמנותקת מתחושות הקודש והמסורת של האומה, ופועלת לאור תפיסת עולם המנסה להפריד את הדת מהמדינה".